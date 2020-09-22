沃旭能源大彰化風場運維中心2022年完工 將成亞太基地

離岸風電開發商沃旭能源今 (22) 日舉行大彰化離岸風場運維中心動土典禮，將在台中港打造綠建築，作為運維基地，預計 2022 年完工，也將成為沃旭能源亞太旗艦運維中心，並負責 900MW 大彰化離岸東南暨西南第一階段離岸風場運維作業。

這是沃旭能源在台灣及亞太地區投資興建的首座離岸風場運維設施，完工後將成為台灣規模最大，也是亞洲首座採永續理念設計的運維中心，已與隸屬國際 MAA 集團的亞新工程顧問，及同開科技簽約，分別負責設計與建造此運維中心。

該維運中心除將負責 900MW 大彰化離岸東南暨西南第一階段離岸風場運維作業，風場運維工程師也會以台中港為基地，搭乘全球首艘台灣籍客製運維船 (SOV) 出海執行運維工作。

沃旭能源亞太區總裁柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，沃旭不僅為台灣打造世界級離岸風場，更透過投資興建全新運維中心，展現長期深耕台灣、推動本地運維相關產業發展的決心，這項投資也讓台灣在離岸風場開發、建造、運維等不同生命週期，都扮演引領亞太離岸風電發展的重要角色。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，這座離岸風場運維中心預計將帶動相關運維產業發展，當風場完工進入運維階段，將與承包商及供應商，共同創造數百個直接與間接在地工作機會。

大彰化離岸風場運維中心建築物運用沃旭歐洲風場運維中心的建築工法及設計，結合台灣本地氣候特性，設置多項綠色解決方案，包括雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等。