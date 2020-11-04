〈紐約匯市〉美國大選日風險胃納增 美元回軟、商品貨幣漲 

美國大選日登場，投資人預期民主黨總統候選人拜登將勝選並推出大規模刺激，風險胃納躍升，美元周二 (3 日) 從一個月高點下滑，商品貨幣走高。

拜登在全國民調中領先，儘管現任總統川普也接近獲得足夠的搖擺州支持，讓他拿到足以當選的 270 張選舉人票。

2020 年美國選舉日投票在美東 3 日凌晨正式開始，依照時區差異，各州投票所將於美東 3 日晚間 6 點至凌晨 1 點依序關閉（台北 4 日上午 7 點到下午 2 點）。拜登在全國民調中領先，但現任總統川普也接近獲得足夠的搖擺州支持，讓他拿到足以當選的 270 張選舉人票。

Brown Brothers Harriman 全球外匯策略主管 Win Thin 說：「市場似乎認為出現藍色浪潮的可能性很大，這意味著 2021 年將出現大規模財政刺激和債券發行。」這個趨勢將壓低美元。

美元指數周二紐約尾盤下滑 0.51% 至 93.55。歐元兌美元彈升 0.5% 至 1.1704 美元，日圓兌美元上揚 0.13% 至 104.7 日圓。

隨著大選日到來，市場日益看好選舉有個乾脆清楚的結果。上周美元指數上漲，是因為投資人擔心今年有大量的郵寄投票以及潛在的訴訟，會導致選舉結果過了數日甚至數周才會出爐；許多交易員並未押注哪一方勝選，而是買進美元，以確保選舉結果出爐時能靠市場波動性獲利。

德國商業銀行策略師 Antje Praefcke 說，那些尚未避險、但會因為行情劇烈波動而感到痛苦的投資人，應盡快避險，因為避險成本愈來愈高。」

衡量主要貨幣波動性的指標躍升至數月高點。歐元 / 美元隱含波動率攀抵 19%，為 3 月以來最高，周一僅 7%。

高風險貨幣表現突出，澳幣升值 1.25% 至 0.7141，未因澳洲央行降息和新一輪貨幣寬鬆計畫受拖累。

美國聯準會 (Fed) 將召開為期兩日的例行決策會議，美國勞工部將公布 10 月非農報告，都是牽動匯市的重大事件。

截至週三 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：