應對美大選不確定性 高盛：日圓可作為避險配置

高盛 (Goldman Sachs) 分析師在週二 (3 ㄖ) 表示，要應對美國大選所帶來的不確定性，投資者可以尋求日圓作為避險工具。

報導指出，在本週的美國大選中，市場對「藍色浪潮」的預期逐漸升溫，亦即拜登將在總統大選中擊敗川普，且民主黨在國會兩院中贏得多席位。但是一些投資者擔心，選舉結果可能不如預期，或是存在爭議，恐將引起市場更大的動盪。

高盛全球外匯、利率和新興市場策略聯席主管 Zach Pandl 表示，作為應對大選更多不確定性或是計票延遲等的避險方式，日圓可能仍將是投資者首要的選擇。

Pandl 表示，由於全球利率維持在較低水平，加上投資者撤離美元，作為避險貨幣的日圓其實被低估了，並且還有升值的空間。他認為日圓的合理價位應為 95 日圓兌 1 美元。

不過 Pandl 也指出，要日圓升值將需要催化劑，或要求日本投資者從全球市場撤回部分的資金。但是，在全球經濟動盪的時期，無論是選舉不確定性還是未來可能出現更多防疫封鎖的情況下，日圓都可能在投資人的投資組合中佔有一席之地。

Pandl 表示，如果「藍色浪潮」成為現實，則美國就有可能在未來幾年內實施更大的財政刺激措施，很可能就會抬高「風險偏好」的貨幣，像是加幣和澳幣。