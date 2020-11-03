〈美國總統大選〉岡拉克預言美國選後陷入分裂 看好美債、黃金、新興市場股票

「新債券天王」、雙線資本創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlack) 周一 (2 日) 重申，美國總統川普可望連任，雖然他已經沒有 2016 年那樣對結果如此篤定。他還說，不管選舉結果如何，美國都可能陷入分裂。

岡拉克在和經濟學家 David Rosenberg 的網路直播對談中，還預測了假如華府無法推出更大規模財政援助的前景會如何發展。他說：「美國經濟已經步履蹣跚，這將是一場災難。當你使用了大撒幣這種直接的工具，對經濟的影響相當不平均，先帶來強震，之後餘震不斷。」

岡拉克說：「美國人對民主概念深信不疑，但中國在獨裁統治下擁有可觀的經濟成長，基礎建設大有改善。我們的結果比較差，但我們做了什麼努力？我認為，未來六年會有很可觀的改變，甚至包括美國分裂成不止一個國家。」

岡拉克對金融市場也有類似看法，「我們將打破過去 10 多年的典範」，這個典範指的是 PIMCO 所說的「新常態」：2-2.5%GDP 成長率，穩定的通膨，極低的市場波動。

他表示，2017 年是有史以來最平靜的股市，現在即將進入「肥尾」區域 (fat tail，指極端事件發生機率升高)，通膨飆升、通膨減緩 (disinflation) 或通貨緊縮都有可能出現。

投資方面，岡拉克說，他雖然討厭長天期美債，仍建議投資人納入投資組合，作為規避通縮的保值工具。

岡拉克還說，鑑於美元走軟，黃金是不錯的避險工具。關於美股，因為已經有長達 10 年的亮麗表現，接下來可以把目光投向新興市場，尤其是印度；他說，歐美地區的人口結構不良，而且面對另一次可和英國脫歐比擬的震撼事件顯得脆弱。