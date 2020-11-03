南韓漢堡恐慌症風波 速食業者再遭檢方搜索

南韓麥當勞因疑似提供了肉餅加熱不足的漢堡給客人，首爾中央地檢在週二 (3 日) 進入該公司的辦公室進行搜索。

根據《韓聯社》週二 (3 日) 報導，在 2019 年 1 月有 9 個南韓市民團體，針對南韓麥當勞及漢堡肉餅的供應商等，以違反食品衛生法及業務過失傷害等罪名，向業者們提出訴訟。

過去在 2016 年 7 月，有報告指出在漢堡肉餅業者所供應的產品中驗出了腸道出血性大腸桿菌，且在部分的麥當勞店內還留有問題的漢堡肉。但是南韓麥當勞疑似刻意隱瞞且持續供應給客人食用。

當年有一名 4 歲女童在吃了未經充分加熱的漢堡後出現不適，後來被醫師診斷是溶血性尿毒症候群 (Hemolytic Uremic Syndrome，HUS)。該名女童住院 2 個月後出院，卻也失去九成的腎臟功能，每天必須洗腎 8 到 10 個小時。

女童家長在 2017 年 7 月正式向南韓麥當勞提出告訴，理由是業者違反了食品衛生法等。而在後來又有更多人反映出現相同症狀，被稱為「漢堡恐慌症」的社會現象也在南韓國內蔓延開來。

當時，負責調查的南韓檢方以證據不足為由，在 2018 年 2 月向南韓麥當勞作出不起訴處分，而漢堡肉餅業者的公司代表等三人則遭到起訴。

基於案件的調查結果，市民團體決定再度向南韓麥當勞提起訴訟，檢方也再次的進行搜查。