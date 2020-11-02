美國第二大速食業者誕生！Inspire併購Dunkin'集團

旗下擁有 Arby's 和 Jimmy John's 等美國速食連鎖的，美國大型外食業者 Inspire Brands 於 30 日宣布，該公司將併購經營甜甜圈連鎖店 Dunkin'及 31 冰淇淋 (Baskin Robbins) 的 Dunkin' Brands 集團 (DNKN-US)。包含負債在內的併購評估金額達 113 億美元，全美第二大的外食連鎖企業也因而誕生，規模僅次於麥當勞 (MCD-US)。

Dunkin'股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這宗併購案預計在今年內完成，Inspire Brands 估算 Dunkin' Brands 集團的市值達 88 億美元，將以每股 106.5 美元的代價來取得該公司股票，在未來也將進行私有化。

合併後的營業額，預估在每年可達到 260 億美元。旗下餐飲店的數量超過 3.16 萬個店面，包含加盟店在內的員工人數達到 60 萬人。

未來，Dunkin'及 31 冰淇淋，將以 Inspire Brands 的成員身分來作營運。Dunkin'約 2.1 萬家的餐飲店當中，有 42% 在美國以外國家，像是日本當地的 31 冰淇淋就涵蓋其中。這回 Inspire Brands 實施併購交易，有一部分原因也是為了在海外市場擴大展店。

雖然 Inspire Brands 選在肺炎疫情時來進行併購，不過該公司執行長 Paul Brown 表示，雖然在肺炎疫情全球大流行的影響下，人們在上班、上學時的早餐需求減少，但他相信今後在疫情告一段落後，消費者的生活也將恢復以往。他也提到，具備得來速機能的速食連鎖店是別具魅力的。

另一方面，Dunkin' Brands 集團執行長 Dave Hoffmann 表示，這宗併購案為公司帶來有意義的價值，也相信會持續推動加盟店的成長。