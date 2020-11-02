王品全面調薪 正職起薪3.2萬、最低時薪170元起 估逾5000人受惠

連鎖餐飲集團王品 (2707-TW) 今 (2) 日宣布，自 2021 年 1 月 1 日起全面調漲薪資，成為率先宣布調薪的餐飲集團，王品表示，調薪後所有正職同仁最低起薪 3 萬元，較法定基本工資高出 6000 元或 25%，加上每月全勤獎金 2000 元，起薪上看 3.2 萬，估約 1300 名正職同仁受益，而計時同仁時薪調升至最低 170 元起算，較法定時薪高出至少 6.25%，估近 4000 名同仁受惠。

王品指出，對第四季和未來市況看法審慎樂觀，此次是董事長陳正輝為感謝全體同仁齊心堅守崗位，共同挺過 2020 疫情難關，因此提前宣布調薪，也希望發揮帶頭的指標作用，為台灣餐飲業留住人才。

王品強調，每年均會依照年度績效調薪，自 2021 年開始將拉大調薪幅度，以基層同仁起薪 3 萬元為例，只要年度績效達標，每年有望調薪 2400 元，若職級更高，可望挑戰加薪 3000 元。

除了過往年初固定調薪一次，王品更宣布增加一次「年中調薪」，等於一年有二次調薪機會，最多可一年加薪 6000 元。

王品進一步指出，堅守「零裁員、零減薪」，並編列預算舉辦國內同仁旅遊振興經濟，加碼發出 1000 萬振心獎金、調整「同仁持股信託辦法」，放寬以往僅高階主管才能參與的限制，未來只要是店主廚、店經理，不論職級皆可加入，此外也拉高公司提撥率，並縮短股票返還年限。

為因應 2021 年持續展店計畫，王品同時提出「王品黑馬計畫」，首次對外招募集團中高階營運主管，共提出「儲備店長」、「儲備營運區主管」職缺 30 名。

王品集團目前旗下共有 21 品牌，對營運增長樂觀審慎看待，仍將積極拓展品牌、增開門店，王品指出，募集的新主管將在多品牌輪調、累積經驗，並依個人能力決定晉升速度，最快 3 個月後當店長、6 個月後升營運區主管、12 個月後有望成為事業處營運主管，可獨立管理單一品牌營運。