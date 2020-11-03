【Wen姐筆記】美國總統選戰開票前夕 外資玩押寶？

美國總統選戰即將開票，但台股昨日進行 12500 點保衛戰，多頭成功守住，讓大盤以 12591.31 點作收，成交值縮至 1645 億元。而昨日讓台股翻紅的功臣，仍是外資轉為買超，頗有開票前押寶意味! 不過台股多頭要拚止跌，還得加把勁，收復站穩 12600 關卡，將是今天重要任務。關鍵點位為 12555、12616 與 12633 點。

要保住 12500 點關卡，12555 點必須守穩，而 12600 點關卡兩端哨站為 12588 與 12616 點，為重要攻防區，12633、12666 點如能收復，多頭才有機會重返 12700 點之上，試圖收復季線，並展開像樣的反彈! 12700 兩端哨站為 12682 與 12717 點。但如 12555 點未能挺住，需提防再回測 12500 點! 12500 點兩端哨站為 12486 與 12520 點，如棄守須提防短空再度發動，需提防回測 12456 與 12400 點關卡，兩端哨站為 12424 與 12386 點。如再棄守需提防南下列車加速!

總統大選等重大選舉活動，勝負結果將對股市造成影響，但最重要的仍是平和落幕，金融市場的影響都屬於短期波動，但如美國總統選戰開票時間拉長，或爭議擴大，對股市來說則是最不樂見的。

4 年前川普與希拉蕊對決，開票過程中，台股也隨之激烈上沖下洗，類似的狀況仍可能重演。除了指數上下波動外，被視為川普概念股的「返美製造」相關個股與族群，與被視為拜登概念股的太陽能與綠能等，也需留意個股波動震盪擴大!

在台股、個股未能收復月線、季線之前，仍屬空方疆域，且面對盤勢可能出現較大波動，投資人暫勿有「撈底」、搶反彈的想法。至少等盤面止跌回穩再說! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)