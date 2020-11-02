〈台股盤後〉台積電、防疫概念股支撐 指數黑翻紅上漲44點

美國總統大選進入最後倒數，市場觀望氣氛濃厚，加上全球疫情升溫，拖累台股今 (2) 日一度跌破 12500 點大關，但隨著台積電、大立光等電子權值股午盤過後買盤湧現，加上防疫概念股強勢表態，指數黑翻紅，終場加權股價指數上漲 44.97 點或 0.36%，收在 12591.31 點，成交量 1645.92 億元。

觀察權值股表現，台積電午盤過後在買盤帶動下，終場上漲近 1%，也激勵大盤指數由黑翻紅，鴻海則站穩盤上，漲幅超過 1%，大立光尾盤跌幅收斂，終場以平盤作收，3000 元整數關卡失而復得，聯發科則相對弱勢，開高走低，跌幅超過 3%，失守月線關卡。

防疫概念股在全球疫情升溫情緒帶動下，再度強勢表態，包含豪展、毛寶、生華科均亮燈漲停，高端疫苗、東洋、ABC-KY、國光生、寶齡富錦、松翰等同樣在盤上。

金融族群今表現也不俗，上海商銀、第一金漲幅皆超過 2%，永豐金、富邦金、台企銀、安泰銀、合庫金、華南金、兆豐金漲幅也超過 1%。

另一方面，航運類股則受惠貨櫃海運需求強勁、國際原油價格回跌，亞運漲幅達半根停板，榮運、萬海、長榮、遠雄港、陽明均力守盤上，也相對大盤強勁。

從類股觀察，受美國大選前市場觀望氣氛濃厚，電子族群大盤成交比重續低於 7 成，僅佔 66.4%，不過新台幣仍維持強升走勢，午盤暫收 28.604 兌換 1 美元，升值 3.21 角。

法人表示，本周在美國大選結果出爐前，台股恐維持多空交戰震盪整理格局，加上歐美疫情有擴大蔓延跡象，也讓市場風險加劇。