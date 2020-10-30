瑞銀：3個因素將支持人民幣續漲 短期目標為6.6

瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門大宗商品和亞太區外匯主管 Dominic Schnider 認為，人民幣短期內有望繼續走高，公司已將短期目標設為 6.6。

截至亞洲週五 (30 日) 上午，在岸人民幣對美元匯率報 6.6891，較年初升值近 4%，岸人民幣兌美元報 6.689，幅度也在 4% 左右。與此同時，中國央行鬆綁一些阻升的措施，儘管他們也降低了做空人民幣的成本。

Schnider 表示，有 3 個因素將支持人民幣繼續走強—經濟增長、國際收支和資金流入。

Schnider 指出，中國經濟成長速度超過西方國家，今年第 3 季 GDP 年增 4.9%，表明中國經濟正再度升溫。相比之下，美國和歐洲的其他經濟體，要到明年上半年才有機會見到較去年同期上升。

其次，中國的經常帳戶盈餘今年可能增至佔 GDP 的 2.8%，較 2019 年的 1% 大幅提升。Schnider 指出，由於出口成長和服務貿易赤字縮小，導致中國經常帳戶盈餘增加，通常這在未來幾季有利於貨幣走強。

第三，Schnider 從兩個角度看資金流入的情況。他表示，首先，中國政府債務被納入全球債券基準指數，這預計在 12 至 18 個月內，「觸發」 1000 億至 1500 億美元的資金流入。其次，與美國相比，中國擁有穩健的收益套利，這有助於投資者利用套利交易賺取利差，帶來吸引力。

但他認為，美國大選可能影響這些預測，要看實際發展的情況。