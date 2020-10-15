中國央行出手阻升 分析師仍看好人民幣走高、美元續貶

分析師認為，儘管中國央行已採取措施抑制人民幣升值，但人民幣兌美元預計還會繼續升值。

截至上週，人民幣兌美元自今年以來，已上漲 3.9%，這使中國央行改變規則，讓做空人民幣的成本更低。短期內也收到效果，至週四 (15 日) 上午，今年迄今的人民幣升幅縮減至約 3.4%。

不過，Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，整體來看，人民幣的回落只是一個小的技術調整。

他表示，在人民幣大幅升值之後，這只是溫和的調整，目前看不到趨勢方向的變化，預計今年年底之前，美元兌人民幣可能接近 6.65。

直到亞洲時間週四，在岸人民幣的匯率約為 6.7234，而離岸人民幣的匯率約為 6.7177。

大華銀行 (United Overseas Bank) 資深外匯策略師 Peter Chia 也表示，中國央行的舉動只會使人民幣「稍微穩定一點」，不再一直升值。他預測，到明年年中，人民幣兌美元匯率可能達到 6.60。

他表示，只要影響美元走勢的總體經濟因素不變，美元在未來幾季仍會續貶。

摩根大通私人銀行亞洲外匯、商品和利率主管 Adam Margolis 預測，以中期趨勢來看，人民幣仍有很大的向上升值動力。