人民幣飆高之際 分析師認為拜登當選可能助漲人民幣

人民幣週三 (21 日) 盤中強升，離岸人民幣已升破 6.63 關卡，寫 2018 年 7 月以來新高。分析師認為，如果美國大選由拜登 (Joe Biden) 獲勝，還可能進一步助漲人民幣。

瑞士銀行 Lombard Odier 週二發布報告指出，美國大選的「平衡前景」，應該會降低人民幣的風險溢價。

這份報告的主要觀點認為，拜登的勝利可以減少一些交易的不確定性。特別在美中之間的雙邊貿易，儘管拜登團隊仍可能對中國採取鷹派作風，但雙方預計會採取更理性的方式對抗。

在川普總統主政之下，美國與中國正進行曠日持久的貿易戰，美國課徵數十億美元關稅，以期減少來自中國的進口。如果拜登當選，降低這些關稅，報告認為，這將導致對中國商品的更大需求，從而也增加對人民幣的需求。

共和黨目前基本上支持川普的「美國優先」做法，拜登則批評川普的貿易戰，認為這些關稅傷害美國的企業及消費者，他認為要對中國強硬，但不是一味加課關稅。

Lombard Odier 分析師表示，他們並不是假設拜登當選後，就自動帶來對中國商品關稅下調，不過報告中認為，一旦這種情況發生，構成人民幣的意外看漲行情。

報告稱，在這種情況下，在岸人民幣兌美元可能升值至 6.50。

過去幾個月來，人民幣兌美元一路上漲，自 5 月以來，人民幣兌美元匯率已上漲 6% 以上。

Lombard Odier 指出，當前不確定性仍高，人民幣面臨的一大風險，是第一階段貿易崩潰，這可能重燃相互課稅的怒火，以及中國透過新的人民幣政策展開報復。