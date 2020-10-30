Q4面板價格可望續揚 外資上調友達目標價至16.5元

在遠距商機、宅經濟刺激需求下，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季繳出單季轉盈成績單，美系外資也出具報告，看好面板報價續揚，友達第 4 季、明年都將保持獲利，重申買進，目標價從 15.5 元再上調至 16.5 元。

美系外資表示，第 4 季整體面板供需仍吃緊，預期面板價格仍有 10-15% 上漲空間，有助友達毛利率進一步提升，整體面板營運在未來幾年內也可望續朝健康水準發展。

美系外資估友達第 4 季營收將達 740 億元，小幅季增 1%，毛利率則可望提升至 14%，稅後純益提升至 40 億元，均再優於第 3 季，全年虧損可望逐步收斂。

友達則預期，第 4 季大尺寸面板出貨量將季減 1-4%，平均單價可望季增 6-9%，中小尺寸出貨量則將季減 1-4%，整體第 4 季營運將優於第 3 季，全年營運逐季成長趨勢不變，訂單能見度維持看到明年上半年。

友達第 3 季營收 732.29 億元，季增 15.32%、年增 4.53%，毛利率 10.59%，季增 7.89 個百分點，由去年負轉正，營益率 3.62%，也由上季、去年轉正，稅後純益 28.93 億元，單季轉虧為盈，每股純益 0.3 元，但受上半年虧損，前 3 季累計虧損 50.58 億元，每股虧損 0.53 元。