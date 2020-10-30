超微Radeon RX 6000系列顯卡亮相 主板廠Q4再添動能

超微 (AMD-US) 正式發表最新採用台積電 (2330-TW) 7 奈米製程的 Radeon RX 6000 系列顯示卡，效能較上一代提升 2 倍，並支援 4K 解析度，可望再掀一波顯卡換購潮，挹注華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 等相關主板廠第 4 季營運。

超微表示，Radeon RX 6000 系列顯示卡採用 7 奈米製程技術、超微 RDNA 2 遊戲架構，第 4 季將陸續推出 Radeon RX 6800、RX 6800 XT、旗艦款 RX 6900 XT 三款顯示卡，預計 11 月起將搭配華碩、技嘉、微星、華擎、撼訊、藍寶科技、XFX 等合作夥伴推出上市。

超微指出，新款 Radeon RX 6000 系列顯示卡與前一代採用 RDNA 架構的顯示卡，效能最高可提高 2 倍，其中，旗艦款 Radeon RX 6900 XT 更是超微至今推出最快的遊戲顯示卡。

根據超微消息，Radeon RX 6800、RX 6800 XT 顯示卡預計 11 月 18 日在全球各大零售商、電子零售商以及超微官網上市，建議售價為 579、649 美元；旗艦版 Radeon RX 6900 XT 則預計 12 月 8 日上市，建議售價為 999 美元。

法人指出，受惠遠距、宅經濟需求持續發酵，下半年電腦、筆電產品供不應求，連帶推升相關板卡、顯卡、CPU 需求，看準商機，超微推出新一代 Radeon RX 6000 系列顯示卡，可望藉機搶占輝達 (NVDA-US) RTX 3080/3090 顯卡供應吃緊缺口，對台廠來說，兩大品牌廠競相推出新品，也將進一步刺激買氣，第 4 季營運有撐。