鎧俠宣布與威騰電子共同興建新廠房

日本半導體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 週四 (29 日) 宣布，該公司將於日本三重縣四日市建設全新廠房，在未來投入快閃記憶體的生產，預估設備投資總額達到 1 兆日圓。這是為了因應 5G 市場的需求擴大，並強化高端產品的競爭能力，與韓、中勢力抗衡。

根據《日本經濟新聞》週四 (29 日) 報導，鎧俠在四日市工廠的全新廠房，將與業務上的合作夥伴美國威騰電子 (WDC-US) 共同興建。

新工廠建設分成兩個階段，工程將於 2021 年的春天展開。廠房面積總計 4 萬平方公尺，是鎧俠所有工廠當中的最大規模。四日市工廠是鎧俠生產快閃記憶體的主要工廠，全新廠房在完工後也將成為該處的第七座廠房。

目前在快閃記憶體市場上，南韓三星電子 (005930-KR) 握有 35.9% 的市占率，大幅超越第二名鎧俠的 19.0%。

鎧俠在本 (10) 月才剛決定推延 IPO 的實施，不過為了維持競爭力也決定在量產方面投資。 鎧俠位於日本岩手縣北上市的快閃記憶體工廠 2020 年春天已展開運作，目前正準備正式量產。

南韓 SK 海力士 (000660-KR) 於日前宣布併購英特爾 (INTC-US) 的記憶體部門。中國半導體大廠紫光集團旗下的長江存儲科技 (YMTC) 也在中國政府的扶植下，不斷提高在這塊領域的技術能力。