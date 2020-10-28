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愛立信拿下英國電信5G設備合約 藉囤貨因應脫歐風險

愛立信拿下英國電信5G設備合約 藉囤貨因應脫歐風險 (圖：AFP)
愛立信拿下英國電信5G設備合約 藉囤貨因應脫歐風險 (圖：AFP)

瑞典電信設備商愛立信 (Ericsson) 週三 (28 日) 宣布和英國電信 (BT) 簽訂供應合約，為倫敦、愛丁堡等主要城市部署 5G 無線網路設備，且該公司正在努力囤貨，確保產品在英國脫歐後仍供應無虞。

根據合約，愛立信將為 BT 供應 5G 天線產品，同時幫助 BT 將現有的 2G 和 4G 無線網路進行現代化改造。愛立信表示，一旦完成部署，將為英國電信管理約 50% 的網路流量。

愛立信執行長 Borje Ekholm 表示：「本次合作幫助加強與 BT 的關係，藉由在英國這些重要地區部署 5G 網路，我們再次證明自己在人口稠密和交通繁忙地區的技術領先地位。」

受美國禁令影響，英國政府 7 月宣布，明年起一律禁止國內電信商採購中國華為的 5G 設備，同時下令必須在 2027 年前徹底移除現有 5G 網路中的華為設備，為愛立信和諾基亞注入一劑強心針。

芬蘭電信設備商諾基亞 (Nokia) 上月底才宣布拿下與英國電信的 5G 合約，未來將為英國多數地區提供 5G 無線網路設備，躍升為 BT 最大設備供應商。

BT 首席網路架構師 Neil McRae 表示，隨著情勢演變，華為很難繼續在 BT 發展，未來幾年內將從自家行動網路中徹底移除華為。

針對英國脫歐情勢，愛立信也表示正在囤貨，確保在能在英國脫歐後，能持續滿足 5G 網路的成長需求。

愛立信英國和愛爾蘭負責人 John Griffin 受訪表示：「顯然地，我們必須向英國四家電信營運商提供產品，因此我們不能冒任何風險。」目前愛立信在英國客戶包含沃達豐集團 (Vodafone Group Plc)、西班牙電信 (Telefonica SA) 旗下的 O2，以及 Three UK。

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