MLCC大廠村田製作所上修財測 需求復甦優於預期

日本 MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 週五 (23 日) 在東京股市收盤後，公布了 2020 年度上半期 (4 至 9 月) 的最新財報預測。各個主要項目都作出上修。

在詳細數字方面，營收從原先預測的 6810 億日圓，上修至 7510 億日圓 (年減 1.3%)；營業利益從原先預測的 970 億日圓，上修至 1310 億日圓 (年增 7.9%)；淨利也從原先預測的 693 億日圓，上修至 990 億日圓 (年增 9.1%)。

原本預測今年度上半期的營業利益將出現衰退，但目前情況一轉很可能優於去年同期。

村田製作所股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

有關這回財測上修的理由方面，村田製作所指出，由於客戶的零件需求暢旺、智慧型手機相關的需求增加、遠距工作及線上學習的普及所帶來的電腦相關需求擴大，以及各國政府推動的景氣振興方案還有汽車相關的需求增加等，與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響有關的零件需求復甦步調超乎預期，都為公司業績帶來貢獻。

另外在全年度 (至 2021 年 3 月) 的營業利益預測方面，先前該公司預測將出現年減 17% 至 2100 億日圓。村田製作所表示，如果未來有需要作出修正，也會對外公布相關訊息。