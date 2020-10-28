美日財界會議發表共同聲明 強調供應鏈分散重要性

受疫情影響改為線上召開的第 57 屆美日財界會議 (US-Japan Business Conference) 在週三 (28 日) 結束，美日雙方於會後發表共同聲明，為了降低因肺炎疫情所帶來的明顯風險，未來優先推動分散供應鏈，並強化基於自由公正規則的貿易體制。

本屆的美日財界會議於日本時間 10 月 27、28 日兩天在線上召開。美國及日本的財經界人士就肺炎疫情得到的教訓，以及通商問題等主題交換意見。

根據聲明內容，美日雙方一致認為，為減輕疫情發展突顯的各項風險，在供應鏈分散以及生產、流通領域課題上，企業與政府攜手合作、因應至關重要，此外，活用各種數據提升與民眾相關的服務水準也是優先要務。

在通商問題方面，因意識到美、中兩國的對立情勢，美日雙方一致認為必須在自由公正的規則基礎上，針對貿易系統加以強化。

與會者也希望美、中兩國能與歐洲及印度等更緊密合作，並期盼美國方面能廢除基於貿易擴張法 232 條款的進口限制等。

擔任日方主席的日美經濟協議會 (Japan-US Business Council) 會長、三菱日聯金融集團董事長平野信行在會後記者會上表示，不論美國總統大選的結果如何，美中惡化的關係應該不會改變，因此與日、美志同道合的國家之間落實合作相當重要。