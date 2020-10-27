日本有意設立金融特區 計畫取代香港地位

日本財務大臣暨金融擔當大臣麻生太郎週二 (27 日) 提到日本政府目標設立的國際金融都市議題，他認為在設立特區方面有必要進行相關檢討，為了吸引優秀人才到日本工作，各種制度也必須作出改善。

根據《彭博社》週二 (27 日) 報導，麻生太郎在內閣會議結束後的記者會上，的記者會上表示：「由於中國的騷動，使得香港的國際金融機能大幅縮小、或是持續削減當中。」

關於在未來能取代香港金融機能的亞洲據點，麻生太郎認為「有必須轉移到一個徹底開放且作法透明的地點」。另外從亞洲都市與紐約、倫敦等的時差等觀點來看，麻生太郎也指出當前「目光正朝著日本」。

麻生太郎在說明中提到，國際金融都市的設立「對於活化日本市場確實有所助益。」

而在作法上，除了金融行政有必要使用英文應對，另外為了吸引海外人才到日本工作，也必須在稅制、居留資格，以及生活環境等方面多所考量。麻生太郎認為，為了成立特區有必要在各種事項多作思考。

日本首相菅義偉期盼日本能設立國際金融都市來替代香港。為了在條件上不要輸給競爭對手的新加坡等國家，有意推動稅制及制度改善。

依據關係人士說法，日本政府正檢討成立使用英文就可經手所有行政手續的單一窗口。

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