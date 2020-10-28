〈財報〉SONY上修本年度獲利預測 PS5上市在即

索尼 (Sony)(6758-JP) 週三 (28 日) 盤後公布了最新財報，2020 年度上半年 (4 至 9 月) 的營業利益報年增 7.1% 至 5461 億日圓。預估全年度的營業利益將出現年減 17.2% 至 7000 億日圓，在數字上作出上修。而在下月上市的 PS5 遊戲主機方面，該公司 CFO 則是希望能打破過去 PS4 在上市後的頭一個年度所創下的 760 萬台銷售紀錄。

索尼股價週三 (28 日) 收在每股 8248 日圓，較上個交易日上揚 1.83% 或 148 日圓。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 GAAP 的 H1 財報關鍵數據：

營收報年增 0.9% 至 4 兆 824 億日圓。

營業利益報年增 7.1% 至 5461 億日圓。

稅前純益報年增 25.6% 至 6195 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 103.8% 至 6928 億日圓。

各主要部門的 H1 營收表現：

遊戲及網路服務部門報年增 22.0% 至 1 兆 1127 億日圓。

音樂部門報年減 3.2% 至 4080 億日圓。

電影部門報年減 17.7% 至 3674 億日圓。

電子產品和解決方案事業部門報年減 14.4% 至 8365 億日圓。

影像暨感測解決方案部門報年減 5.1% 至 5133 億日圓。

金融部門報年增 14.9% 至 8207 億日圓。

基於 GAAP 的全年財測關鍵數據：

營收預估年增 2.9% 至 8.5 兆日圓。

營業利益預估年減 17.2% 至 7000 億日圓。

稅前純益預估年減 4.3% 至 7650 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 37.4% 至 8000 億日圓。

索尼今 (28) 日所公布的財測，各項數據都較先前在 8 月時所作的預測作出上修。

原本預測 2020 年度的歸屬公司股東純益將出現年減 12.4% 至 5100 億日圓，也在這回大幅上調 2900 億日圓、預估將出現年增 37.4% 的大幅成長。

而除了影像暨感測解決方案部門之外，在其他所有部門的獲利幅度也都作出上修。

關於眾所矚目即將在 11 月上市的新款電玩主機 PS5，索尼公司副社長兼財務長的十時裕樹在 28 日的財報說明會上表示，在上市之後的頭一個年度，希望銷量能超越過去 PS4 所創下的 760 萬台記錄。

另外十時裕樹也預測，半導體部門的收益性，將會在 2022 年度的時候出現復甦。他也認為宅經濟在本年度的下半年也將會持續；美國政府的出口禁令，也對該公司的影像暨感測解決方案部門在中國市場的表現帶來影響。

十時裕樹也提到在美國禁令影響下，該公司已經在 9 月 15 日停止出貨給中國市場的大型客戶。