歐洲各地疫情反撲 法國二度封鎖全國、德國關酒吧餐廳

歐洲各地確診飆升，為了避免疫情進一步增溫，法國總統馬克宏周三 (28 日) 宣布二度封鎖全國的防疫措施，為期一個月，德國重啟部分封鎖政策，未來一個月酒吧、餐廳和非必要零售商店都須關閉。

法國總統馬克宏在當地時間周三 (28 日) 晚間宣布周五起採取新版全國封鎖措施，證實稍早媒體報導。封鎖措施將實施到 12 月 1 日，酒吧和餐廳停止營業，非必要零售商店也暫時關閉，封鎖期間學校和工廠保持開放，但民眾只允許因為「必要的工作或醫療需求」而出門。

馬克宏說，全國上下壟罩在第二波疫情的陰影當中，「情況無疑比第一波疫情還嚴重」。

約翰霍普金斯大學統計顯示，法國過去一周平均每日新增確診人數超過 38700 例，比前一周增加 54%。馬克宏說，如果能把每日確診數壓低到 5000 例以下，將放寬封鎖措施。

隨著北半球氣溫降低，人們待在室內的時間拉長，導致病毒更容易擴散，加上疫情久拖，讓大家對防疫措施態度日益鬆懈，都導致確診人數陡升。

同日稍早，德國總理梅克爾宣布部分封鎖措施，11 月 2 日起關閉酒吧、餐廳、劇院電影院等設施，為期一個月。餐廳可以繼續提供外帶服務，商店、學校和照護中心保持開放，但必須遵守新的人數規定，民眾最好避免非必要旅行。

德國財長蕭茲 (Olaf Scholz) 表示，11 月是決定德國發展「關鍵的一周」，染疫人數激增迫使德國採取多項嚴厲的防疫措施，包括為受影響企業提供有效的財務援助。

德國周三通報單日新增 14946 確診病例，刷新紀錄，過去一周平均每日增加至少 11100 染疫人數，比前一周增加 61%。

義大利周三通報新增 24991 例確診，過去一周平均每日新增 18600 人，比前一周激增 88%。

歐盟執委會針對歐盟已擬定一系列防疫新措施，執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在新聞簡報會中表示，歐洲感染人數激增的情形是個警訊，「我們毫無疑問已經深陷第二波疫情」。