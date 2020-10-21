瑞銀：嚴格防疫封鎖限制將是第4季最主要下行風險

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，隨著第二波疫情來襲，各國政府重啟封鎖措施，以防止疫情再度擴大。對此，瑞銀 (UBS) 表示，相對於美國總統大選來說，嚴格的防疫封鎖限制，才是第 4 季最主要的下行風險。

瑞銀經濟學家 Arend Kapteyn 在報告中表示，相對於美國大選或財政刺激政策等因素，嚴格的防疫封鎖限制才是經濟前景短期內最大風險。只要各國開始實行僅數週的封鎖措施，就可能已經足以使第 4 季正增長率轉變為負數。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據，目前全球已經有 4060 萬例新冠肺炎確診病例，死亡病例則有 112 萬例。

Kapteyn 也表示，包括法國和荷蘭在內的各個經濟體在最近幾週都加強了限制措施。自 3 月份以來，瑞銀每週追蹤 42 個地區因疫情所實施的防疫限制活動，並將範圍評比為 1 到 10。該行指出，如果限制措施在整個季度內提高 1 個百分點，那麼國內生產總值 (GDP) 將下跌 6 個百分點。

在過去的 1 個月中，英國和荷蘭的評分從 2.5 升至中度的 5，捷克的評分則提高了 2 點，達到 4.3，愛爾蘭和法國的評分也從 1.5 升至 4.5。Kapteyn 指出，這表明採取防疫限制措施的國家數量持續增加。

荷蘭央行行長 Klaas Knot 曾表示，許多國家目前正在遭受第二波感染，意味著復甦看來將比預期的更加遙遠，而且對經濟的影響逐步加深。

安聯高級經濟學家 Katharina Utermöhl 也表示，不敢相信第二波疫情來的如此快速，認為現在就可以預見部分國家在第 4 季將轉為負成長，並指出再次出現衰退是很有可能的。