新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

民調又錯了？新債王預言：川普將贏得連任

民調又錯了？新債王預言：川普將贏得連任 (圖片：AFP)
民調又錯了？新債王預言：川普將贏得連任 (圖片：AFP)

週三 (28 日) 素有「新債王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 曾在 2016 年總統大選準確預測川普獲勝，本周他再度預言，川普將會贏得連任。

岡拉克週三在 Klaus Schwa 2020 年影響力會議上發表一段表示：「當我預言川普會贏得 2016 年大選時，我曾說，如果你覺得 2016 年很奇怪，那就等著看 2020 年吧！而如今，如果你還覺得 2020 年很奇怪，那不妨再等到 2024 年看看吧。你其實還什麼都沒看到呢！」

儘管民調、最新投注賠率顯示，拜登有極大的機率會擊敗川普，當選下任美國總統。

岡拉克認為，下週的選舉將可能重演 2016 年場景，因為民調通常是設計過的結果，而且川普選民不願與民調機構和媒體接觸，因為他們擔心自己的政治信仰會受到報復。

岡拉克再度預言，川普將會勝選。(圖片：AFP)
岡拉克再度預言，川普將會勝選。(圖片：AFP)

岡拉克解釋：「請大家注意，我對民調的信心比四年前要低得多。當時，川普在下注賠率上不過是個星號，我預測他會贏。這次更撲塑迷離，但在我看來，它有利於川普勝選。」

雖然有些人會說川普連任對市場和全球穩定構成了風險，但岡拉克有不同的看法。他說：「你可能不喜歡川普或其政策，但投資者從他身上得到的風險並不算什麼，特別是政黨輪替而共和黨候選人 (拜登) 沒有說明他的一些政策立場的時候。」

岡拉克補充說，市場不喜歡確定性，川普比拜登帶來更多確定性。倘若拜登若真的當選，最終取消川普 2017 年的企業減稅政策，美股股市估值將大升，但稅後利潤將大減，意味股價不會升值，利率、波動性和通膨也會隨之上揚。

岡拉克發表上述言論之際，根據 RealClearPolitics 調查顯示，佛羅里達作為美國大選經典的「搖擺州」，距選舉日只有六天，川普在佛州的民調以 0.4% 些微領先拜登，自 4 月以來首次在佛州取得優勢。

本月早些時候，岡拉克呼籲投資者避開股市，因為美股很可能會崩潰大跌，週三美股全面血洗，道瓊工業平均指數盤中下跌了近 800 點，跌幅近 2.89%。標準普爾 500 指數和以科技股為主的那斯達克綜合指數也大幅下跌。

延伸閱讀

相關新聞