〈星展投資展望〉美國不論誰當選 對風險性資產影響不大

星展銀行 (台灣) 表示，第 4 季市場最大變數在於美國總統大選與疫苗研發，但從金融市場角度來看，11 月的大選對於風險性資產屬於中性因子；至於疫苗部分，如果能在數月內出爐，則可望帶動風險性資產表現。

星展銀行 (台灣) 今 (28) 日舉行第 4 季投資展望記者會，星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國總統大選投票當天，任何事情都可能發生，但市場向來不怕利空，就怕不確定性。

根據 FiveThirtyEight 的模擬數據，民主黨的候選人拜登目前領先現任的共和黨籍總統川普 52%，但不管最後由共和黨或民主黨執政，對於風險性資產影響仍是中性

星展銀行指出，如果最後由共和黨繼續執政，意味金融市場將維持現狀，儘管減稅有助於推升風險性資產，但要注意的是，現任總統川普在外交政策上的好鬥風格將打壓整體情緒。

但星展銀行也說，如果最後由民主黨在大選中勝出，對市場來說也未必是壞事，原因在於，回顧歷史數據顯示，民主黨在總統大選中獲勝後 6 個月、12 個月和 24 個風險性資產也曾有不錯的表現。

在肺炎疫苗研發部分，根據近期的報導，開發肺炎疫苗的進程有良好的進展，例如俄羅斯宣布已批准肺炎疫情疫苗，而由 Moderna 和美國國家衛生研究院共同開發的疫苗也可能在 11 月準備就緒。

根據 Good Judgement 預估，5 月 1 日時評估美國 FDA 在 2020 年第 4 季至 2021 年第 1 季之間批准肺炎疫苗的可能性僅 5%，現在機率已大幅升至 61%。

星展銀行 (台灣) 表示，如果疫苗在未來數月獲得批准，將可能帶動風險性資產的表現，但是正面的影響未必是一致的，因為部分行業包括餐廳、飯店與賭場等產業可望因此受惠。