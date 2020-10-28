股票ETF今年吸金1190億美元 全球最大ETF卻遭撤出330億美元

股票 ETF 今年以來吸金 1190 億美元，但由道富集團 (State Street) 發行全球最大規模的 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY) 卻遭投資人撤出 330 億美元，而這有可能是在同業降低費用的競爭下，SPY 收費顯得相對較高，成為資金撤出的原因。

據《彭博》報導，SPY ETF 收取 0.095% 的費用，大約是另三個最大競爭對手費用的三倍。投顧公司 ETF Store 總裁 Nate Geraci 表示，這也意味著隨著復甦而重新進入市場的投資人，有比 SPY ETF 更便宜的選項。

SPY 的淨流出並未隨反彈而改善。(來源：Bloomberg)

Geraci 並預期，在投資人繼續流向收費較低的競爭對手下，無論市場環境如何，SPY 恐怕都將持續流出。

SPY 規模達 2940 億美元，為全球最大 ETF，但今年 2、3 月新冠肺炎疫情大爆發初期資金大舉撤出，今年以來已撤出 330 億美元，為同業間最大撤出規模。

以發行商排名來看，規模第 2 大的先鋒集團今年則淨流入 1480 億美元，傲視同業；其次是貝萊德 (BlackRock) 的 790 億美元、道富 (State Street) 的 190 億美元。

相較於 SPY 收取 0.095% 的費用，先鋒集團 (Vanguard Group) 旗下規模 1628 億美元的 Vanguard 標普 500 指數 ETF(VOO)，僅收取 0.03% 的費用，今年流入達 233 億美元，為同業中最多；道富集團的另一支 SPDR 投資組合標普 500 成長股 ETF(SPYG) 與 SPY 持股相同，但費用率僅 0.03%，今年流入 29 億美元。

不過先鋒集團發言人 Freddy Martino 表示，雖然客戶轉向低成本 ETF，帶動資金流入，但這部分大概只帶進 228 億美元流入。

道富環球顧問 SPDR 美洲研究主管 Matt Bartolini 表示，疫情爆發時，SPY 資金流往特定領域的 ETF(如能源 ETF)，但隨著美國大選倒數不到一周，資金動向可能又再改變，已有不少投資人轉向單一個股。