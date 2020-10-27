臉書雲端遊戲服務在美上線 蘋果用戶要再等等

臉書 (FB-US) 在 26 日 (週二) 在美國推出雲端遊戲，透過使用谷歌 (GOOGL-US)Android 作業系統的智慧型手機及瀏覽器提供服務，但還無法和蘋果 (AAPL-US)iPhone 及 iPad 所使用的 APP 相容。

利用雲端技術的電玩遊戲，其特徵在於運算方面與一般家用遊戲主機或手遊不同，是由設置於資料中心的伺服器代為處理，玩家們也不需下載遊戲軟體。

谷歌在 2019 年已於美國及歐洲等地提供名為「Stadia」的雲端遊戲服務，微軟 (MSFT-US) 的「Xbox Game Pass Ultimate」也在今年 9 月正式上線。而亞馬遜 (AMZN-US) 的「Luna」，則預定在 2021 年的時候推出。

臉書的「Facebook Gaming」雲端遊戲服務，自 2020 年 10 月 26 日起已在美國的部分地區上線，未來數個月將推展到美國各地，預計 2021 年進軍其他國家。

臉書的雲端遊戲服務不需收費，與谷歌等其他業者不同。該公司將透過廣告收益來確保獲利。

臉書股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

臉書也並未針對「Facebook Gaming」成立專有平台，使用門檻相對容易許多。但由於蘋果公司不允許在單一 APP 上頭提供多款遊戲，因此臉書也不會在 iPhone 及 iPad 提供該項服務。

在臉書負責遊戲業務的 Jason Rubin 副總裁於 26 日表示，蘋果在遊戲方面的規定不同。他也在推文上提到，臉書多次向蘋果方面爭取，但是蘋果方面只回答說「不符合準則」。這兩家公司在活動的付費問題等方面，意見上也有所衝突。

臉書在 2019 年買下西班牙的遊戲公司「PlayGiga」，這回推出的「Facebook Gaming」也似乎是利用 PlayGiga 的技術所研發而成。

過去臉書的「開心農場」等遊戲雖然曾經風靡一時，但是玩家們也逐漸流向使用電腦的電競遊戲和智慧型手機的手遊等。臉書所提供的遊戲失去了存在感。

臉書剛上線的遊戲服務，在目前只有賽車的「狂野飆車 9：競速傳奇」，還有高爾夫的「PGA Tour Golf Shootout」等 5 款遊戲，未來將陸續提供更多遊戲。