〈財報〉Snap財報大勝預期 因臉書廣告抵制潮受益 盤後跳漲23%

Snap(SNAP-US) 第 3 季 EPS、營收和用戶成長都優於市場預期，盤後股價大漲 22%。該公司表示，廣告市場出現成長動能，包括疫情之初大受衝擊的品牌廣告已經走出低潮，自家平台吸引到一些理念相符的廣告商，暗指臉書 (FB-US) 今夏廣告商抵制浪潮的效應。

Snap 股價走勢。來源: Google

Q3 財報關鍵數據

調整後 EPS：1 美分 vs. 虧損 5 美分 (Refinitiv 調查)

營收：6.79 億美元 vs. 5.559 億美元 (Refinitiv 調查)

全球每日活躍用戶 (DAUs)：2.49 億 vs. 2.4412 億 (FactSet 調查)

每名用戶平均收入 (ARPU)：2.73 美元 vs. 2.27 美元 (FactSet 調查)

Snap 第 3 季每日活躍用戶數為 2.49 億，年增 19%，也比第 2 季增加 1100 萬人。淨損比去年同期縮減將近 12% 至 2 億美元，營收激增 52%。

Snap 第 3 季和廣告商合作，針對許多消費者上網消費的趨勢調整策略，例如透過 Snap 的擴增實境 (AR) 工具，提供虛擬試穿服務。

Snap 執行長 Evan Spiegel 說：「消費者採用 AR 技術的速度比我們原先預料的快，我們的團隊致力合作，善用眼前的眾多機會。」

Snap 商務長 Jeremi Gorman 表示，第 3 季財報顯示，品牌廣告業務開始復甦，直效廣告 (direct-response，DR) 業務則展現韌性。

大部分廣告今年都受到疫情拖累，僅直效廣告表現突出，這類廣告以行動為導向，例如立即下載 app 或在網站上購物，和傳達公司形象並讓消費者了解商品的品牌廣告不同。

Gorman 透露，許多品牌都趁在疫情造成的不確定性時期，重新評估廣告支出。這個時間點和有 1000 多家廣告商響應抵制臉書廣告的「StopHateForProfit」運動相吻合；臉書因處理仇恨言論和虛假資訊，而遭到業主抵制。

Gorman 說：「許多品牌轉而尋找和自己公司價值相符的平台，讓我們有機會和這些業主與廣告公司即時合作，確保現有及新進的合作夥伴了解我們產品和公司價值」。她透露，公司銷售團隊曾和高層討論公司的品牌定位和隱私原則。

Q4 展望

營收：年增 47-50%

DAUs：2.57 億

Snap 財務長 Derek Andersen 預期第 4 季營收成長 47-50%，每日活躍用戶進一步上升到 2.57 億，但支出也會大增，反映經營經濟的不確定性依舊。