〈台灣醣聯法說〉抗癌新藥下月在台啟動臨床一期 最快明年中公布初步數據

台灣醣聯 (4168-TW) 今 (26) 日召開法說，總經理楊玫君表示，旗下實體固態腫瘤抗癌抗體新藥 GNX-102，已在美國進入一期臨床試驗，預計下個月在台灣啟動試驗，最快明年中可望公布初步數據。

GNX-102 為醣聯自行開發的人源化單株抗體，能辨識多種癌症組織，包括國內常見的肺癌、乳癌、胰臟癌、大腸癌、胃癌等 13 種實體固態腫瘤。經動物實驗證實，該新藥具有毒殺細胞特性，可提供患者較佳的治療效果且副作用低。

楊玫君指出，GNX-102 原在美國進行一期臨床試驗，但美國將醫療資源集中在新冠相關產品開發，導致其他臨床試驗收案進度放緩，因此今年第 1 季向台灣 TFDA 遞件申請臨床一期試驗，並於 7 月通過審查。

楊玫君說，GNX-102 臨床試驗採 5 種劑量、增量設計，分別為 1、3、10、30 及 60mg/kg，目前美國 4 個臨床試驗基地進入第 2 劑量投藥，預計今年 11 月公布初步數據後，將測試第 3 劑量；台灣則同步在 11 月啟動收案，並直接進入第 3 劑量，預計明年 4 月完成投藥，年中公布臨床結果。

目前治療癌症的方式共有 5 種，包括手術、化療、放射線治療、標靶治療、免疫療法等，化療過程中會帶來噁心、嘔吐、口腔及喉嚨潰瘍等副作用，不過 GNX-102 為單株抗體，具備專一性，可集中攻擊癌細胞，不至於影響體內正常細胞。