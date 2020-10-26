晶碩Q3純益年增近9成 EPS 2.9元 改寫歷史新高

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (26) 日公告第 3 季自結營運結果，受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，單季稅後純益 2.02 億元，季增 44.9%、年增 88.4%，每股純益 2.9 元，改寫歷史新高紀錄，累計前 3 季每股純益 6.2 元。

晶碩第 3 季合併營收 10.08 億元，季增 20.7%、年增 17.77%，毛利率 51.94%，季增 2.71 個百分點、年增 7.83 個百分點，營益率 22.9%，季增 2.46 個百分點、年增 5.79 個百分點，稅後純益 2.02 億元，季增 44.9%、年增 88.4%，每股純益 2.9 元。

晶碩累計今年前 3 季營收達 25.65 億元、年增 8.9%，毛利率 49.14%、年增 5.32 個百分點，營益率 19.77%、年增 2.93 個百分點，稅後純益 4.34 億元、年增 45.7%，每股純益 6.2 元。

法人指出，晶碩除擴大自有品牌通路外，第 4 季也將受惠日本需求回溫、中國雙 11 購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，全年將逐季成長，估第 4 季營收可望站穩 10 億元大關、維持高檔，全年營收達 36 億元，同步改寫歷史紀錄。

晶碩目前產能利用率達逾 9 成，因應客戶需求，持續調整產線、提升產量，桃園大溪擴廠計畫也持續進行，根據晶碩規劃，大溪廠預計明年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。