〈盛群法說〉Q3純益年增近3成 每股賺1.27元創歷史次高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (26) 日召開法說會，公布第三季財報，稅後純益 2.88 億元，季增 20.6%，年增 29.6%，每股稅後純益 1.27 元；前三季稅後純益 6.72 億元，年減 1.2%，每股稅後純益 2.97 元，受惠台灣、中國客戶拉貨力道優預期，盛群第三季獲利寫次高紀錄。
盛群第三季營收 15.06 億元，季增 6%，年增 34.4%，毛利率 46.5%，季增 1.3 個百分點，年減 4.2 個百分點，營益率 20.1%，季增 0.4 個百分點，年減 2.1 個百分點，稅後純益 2.88 億元，季增 20.6%，年增 29.6%，每股稅後純益 1.27 元。
盛群前三季營收 39.59 億元，年增 17.7%，毛利率 45.9%，年減 3.6 個百分點，營益率 18.9%，年減 2.5 個百分點，稅後純益 6.72 億元，年減 1.2%，每股稅後純益 2.97 元。
副總蔡榮宗指出，第三季受惠測溫槍、快速體溫計、清潔消毒等相關產品需求暢旺，加上居家辦公與居家休閒等趨勢延續，營收持續走高，更創下歷史新高，同時，隨著人民幣回升、美元貶值，毛利率也優於上季，推升每股純益達 1.27 元，創次高。