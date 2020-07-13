台灣疫情緩 醣聯抗癌新藥臨床試驗 有望加快收案速度

台灣醣聯 (4168-TW) 今 (13) 日宣布，旗下實體固態腫瘤抗癌抗體新藥 GNX-102，向台灣 TFDA 遞件申請臨床一期試驗，由於該藥適用於 13 種實體固態腫瘤，加上台灣疫情相對其他國家安全，臨床試驗進度可望加快。

醣聯表示，GNX-102 是公司自行開發的人源化單株抗體，能辨識多種癌症組織，包括國內常見的肺癌、乳癌、胰臟癌、大腸癌、胃癌等 13 種實體固態腫瘤；在動物毒理試驗中顯示，當實驗動物使用高劑量的 GNX-102，也未產生明顯的不良反應，藉此驗證該藥的安全性。

醣聯指出，目前治療癌症的方式，有 5 大治療方式，包括手術、化療、放射線治療、標靶治療、免疫療法等，且化療過程中，會帶來噁心、嘔吐、口腔及喉嚨潰瘍等副作用，不過，GNX-102 為單株抗體，具備專一性，可集中攻擊癌細胞，不至於影響體內正常細胞。

醣聯表示，由於 GNX-102 適用於 13 種癌症，收案相對容易，待美國疫情趨緩、台灣 TFDA 核准申請案後，可望以最短的時間順利收案。

據衛福部統計，癌症連續 38 年蟬聯國人十大死因第一名，去年癌症死亡人數為 5.2 萬人，占整體死亡人數 28.6%，其中又以肺癌死亡率最高，且癌症集中於 55 歲以上族群，約占整體 85%。