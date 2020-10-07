國鼎抗新冠新藥二期啟動收案 最快明年初公布結果

國鼎 (4132-TE) 今 (7) 日公告，研發中新藥 Antroquinonol 將啟動新冠肺炎二期人體臨床試驗，透過美國 CRO(委託臨床機構)公司與美國 Ascension 集團旗下醫學中心 Ascension. Via Christi Hospitals Wichita, Inc. 簽約、收新冠病患，預計年底前完成收案、明年初公布結果。

國鼎公告，Antroquinonol 的新冠肺炎二期人體臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，預計收案 174 人、輕度至中度新冠肺炎患者，將驗證患者對新藥的安全性及有效性。

國鼎指出，病患從收案、服用藥品到後續觀察，約需 1 個月時間，預計今年 12 月完成收案、最快明年初公布初步結果，後續將會把數據結果與美國 FDA 進行討論，申請緊急使用授權 (EUA)。

國鼎表示，全球尚未有正式核准的新冠肺炎新藥，僅有瑞德西韋 (Remdesivir) 獲得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，且可用於治療新冠肺炎患者，隨著旗下新藥啟動臨床二期，在治療新冠肺炎上能減輕症狀，同時降低治療過程中引發的副作用，並有望加速取得 EUA。

產能部分，目前國鼎在淡水建立新廠，若新冠肺炎新藥順利上市，新廠產能初步可滿足 20 萬人用藥，並將與國際藥品代工大廠合作，將產能提升至 200 萬人次。

國鼎今日在利多消息激勵下，股價強勢表態，盤中大漲超過 2 成，一度站上 50 元，寫近 3 個來新高，觸及季線。