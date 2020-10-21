大摩：若民主黨選舉大獲全勝 可能造成聯準會升息時間提前

摩根士丹利投資組合經理認為，如果在美國大選中民主黨取得全面勝利，可能會帶來更多財政刺激，但也可能最終造成聯準會 (Fed) 提前升息。

摩根士丹利全球固定收益經理 Jim Caron 週三 (21 日) 表示，聯準會首度升息的時間，可能會由於民主黨的「藍色浪潮 (blue wave)」，由原本的 2024-2025 年左右提前到 2023-2024 年，這取決於其他政策，如稅收等等。

藍潮指的是民主黨在這次選舉中，不僅拜登 (Joe Biden) 打敗川普，而且在國會兩院都取得多數。

Caron 認為，美國受疫情衝擊的經濟，預計在 2021 年出現反彈，而隨著藍潮出現更多的刺激措施，將有助進一步提振成長，其影響力還可能持續到 2022 年。

他表示，如此一來，聯準會很可能提前討論升息的可能性，而使升息的時間由潛在的 2024-2025 年提前到 2023-2024 年。

聯準會先前暗示，將會維持接近零利率到至少 2023 年之前。

Caron 警告，民主黨在 11 月的選舉中獲勝可能不完全對美國經濟有利。許多投資人擔心，拜登的勝利可能會導致更高的稅收和更嚴格的法規，這可能造成公司利潤降低及經濟增長放緩。

Caron 認為，市場有點自滿，民主黨的政策，可能造成選後「問題多於答案」，這將帶來不確定性。