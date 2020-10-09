發布會在即！大摩：華爾街還是小看了5G iPhone的潛力

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 認為，就算大眾已經談論蘋果 (AAPL-US) 5G iPhone 近 2 年了，但投資者恐怕還是低估 5G iPhone 的潛力。她預期，今年秋季的發表會將是 iPhone 多年來最重要的一年。

Katy Huberty 週四研究報告針對 iPhone 產品組合和定價分析，結果顯示，華爾街對蘋果 2021 年 9 月止財年的 iPhone 銷售量和均價預估過低。

她將蘋果 2021 財年營收和獲利預期調升 2%，目前她預期該年度蘋果 EPS 4.07 美元，較華爾街共識高出 20 美分。

蘋果預定下週二召開視訊大會，外界普遍預期蘋果屆時將推出新款 iPhone。

Huberty 也調升 2021 財年 iPhone 出貨量，自 2.18 億支調升至 2.2 億支。她維持蘋果「加碼」的評級，目標價 130 美元。蘋果週四股價下跌 0.11 美元或 0.1%，收 114.97 美元。

「我們預期，今年秋季的發表大會將是 iPhone 多年來最重要的一年。」

一如其他分析師，她也預期蘋果將推出 4 款 iPhone，分別是 5.4 吋的 iPhone 12 mini、6.1 吋的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋的 iPhone Pro Max，將為有史以來最大尺寸的 iPhone。

Huberty 表示，這 4 種型號的產品都已經開始生產，低階和高階機種大致較中階那 2 款機種晚 2 週開始生產。

她在報告中也指出，華爾街對 iPhone 均價共識約有 1% 調升空間。她估計新款低階 iPhone 價格在 649 美元，而配備 512 GB NAND 快閃記憶體的新款高階 iPhone 售價在 1399 美元。

她將明年的平均單位售價估計自 754 美元調升至 772 美元。

Huberty 在報告中說：「發表會在即，我們仍買進蘋果股票，並預期 iPhone 強勁的全球需求將推動整個 2021 財年獲利向上修正，且令股票表現超越大盤。」