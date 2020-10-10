「藍色浪潮」出現？交易員押注民主黨拜登取得壓倒性勝利

儘管 2016 年民調失準的前例讓人記憶猶新，但在民主黨候選人拜登領先優勢擴大的情況下，各類資產的投資人已經開始為民主黨大獲全勝做準備，預期在拜登入主白宮、民主黨奪下參院多數的「藍色浪潮」下，政府支出擴大、貿易政策爭議降低、基礎建設和乾淨能源投資都將受到青睞。

拜登勝選、民主黨可能提高政府支出，過去兩周以來，3 年期和 5 年期公債殖利率差距擴大 11 個基點，ICE BofA 的公債波動率指數已從谷底揚升，都反映這項預期。

政府支出增加將推升通膨、提高發債規模，且可能讓聯準會 (Fed) 升息的時間點提前。

ICE BofA 的公債波動率指數。來源：Bloomberg

反映標普 500 期貨波動程度的波動率指數 (VIX) 本周下跌，顯示投資人預期這場選舉沒有先前預期競爭激烈。

由於拜登政府可能增加使用乾淨能源，再生能源類股表現可能較突出。

貨幣方面，近來美元對主要貨幣持續走貶，因財政支出提高，美國預算赤字將增加，貿易逆差也可能擴大，拜登的貿易立場可能沒有川普針鋒相對。

反映外匯波動性的指標已經從近期高點回落。德意志銀行首席國際策略師 Alan Ruskin 說：「拜登領先優勢愈是擴大，市場對選舉結果不確定或出現拒絕承認結果的恐懼，就會愈小。」

上圖為德銀一個月期外匯波動性指數每日變動幅度。下圖為德銀一個月期外匯波動性指數 (黑)、美元 / 日圓一個月隱含波動性 (紅)、歐元 / 美元一個月隱含波動性 (藍)。來源：Bloomberg

大宗商品貨幣如澳幣、紐元和加幣，是過去五天以來波動性降幅最顯著的例子。

但市場對大選結果的擔憂依然存在，富國銀行外匯策略師 Brendan McKenna 說，假如川普聲勢反彈，波動性將捲土重來。

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