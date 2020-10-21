公股銀搶小資財管商機 推智能理財系統量身訂做投資配置

公股銀行強推智能理財，華銀、一銀智能理財服務陸續上線，透過 AI 演算模式，根據客戶風險屬性、市場趨勢規劃專屬投資建議，降低人為操作可能產生的風險因素。

華銀新上線的「華南好基智」標榜透過系統內建的智能演算法，由投資團隊收集上百種市場與經濟指標，作為 AI 演算法的訓練因子，用更精準分析預測未來市場走勢，降低人為判斷偏差的風險。

華銀表示，比起人為的自主投資，智能理財具備三大優勢，包括：一、 AI 科技洞悉先機，專家團隊收集長達 30 年的資料，綜合多種預測演算法，利用獨特 AI 模型預測市場走勢；二、 AI 預測搭配計量模型，運用 Black-Litterman 計量模型得出最佳投組配置比例；三、自動診斷即時再平衡，定期檢視客戶投資組合，並針對當下市場波動予以調整。

華銀表示，多數人投資普遍會面臨沒有時間投資、投資本金不足及不知如何理財等問題，而智能理財服務的 AI 演算機制可解決客戶想投資卻又抓不到時機點的難題，並針對客戶需求與風險屬性挑選合適的基金商品。

一銀的「e-First 智能理財」系統，同樣標榜針對客戶的投資目標、投資年期和金額，由系統根據客戶投資屬性與理財需求，提供最適投資組合規劃。

一銀表示，「e-First 智能理財」首創將 AI 演算結合「晨星演算法」，運用資本市場假設 (CMAs)、策略性資產配置 (SAA) 及財富管理預測引擎 (WFE)，同時納入晨星公司 (Morning Star) 超過三百位專家的研究分析，並搭配第一銀行架上的基金商品，提供客戶 10 組具全面性及前瞻性的專屬投資組合建議。

一銀表示，智能理財系統更提供全年無休地監控績效服務，若有重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時，「e-First 智能理財」將提供再平衡建議通知，解決現代人沒時間至分行臨櫃進行理財諮詢、自行追蹤績效及不知如何調整投資組合的難題。