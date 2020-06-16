市場震盪好傷神 人機協作智能理財平台克服痛點

股市短短半年裡急跌又戲劇性回神反彈，走勢難以預測，影響投資步調，不少人更不知道該如何布局。專家建議，透過專家諮詢與線上交易工具雙管齊下，例如 AI 智能理財自動因應市場變化動態調整出最佳攻防組合，同時 24 小時智能客服搭配專人諮詢，投資理財可以更得心應手。

為深入解構國人的理財行為，富蘭克林投顧於網路進行《存基金好薪安—2020 年理財行為調查》，結果發現民眾普遍存有不知道買賣時間點、沒時間研究、不知道如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等理財痛點，有超過七成遇市場下跌，選擇觀望甚至退場，此舉等同放棄低點蓄積投資部位的好時機。

對此，富蘭克林投顧數位發展與行銷部副總經理陳詩舜表示，民眾在投資理財過程中，情緒容易受市場走勢牽動而追高殺低，加上有時選擇困難症發作，導致機會就在搖擺之中溜走。所幸此次問卷也觀察到，具投資經驗者，無論是否已持有基金部位，各有高達三成會傾向聽從理專或投資顧問的建議，克服挑選基金的困擾，而當市場動震盪考驗人心時，適時諮詢專家建議，對提升理財的致勝率都會有幫助。

另外，當問到若遭逢市場震盪時的理財態度，61.2% 表達會保持觀望，8.9% 選擇立即退場，僅有近三成願意勇敢加碼，對一般投資人來說，市場下跌時第一個想法往往就是要保本，忘卻逆勢操作反而是大撿便宜的時候。即使是有投資基金經驗的受訪者，高達 35% 也受困於不知道買賣時間點，尚未開始理財者，亦有類似的情形，各有逾三成表示害怕虧損及沒時間研究市場。

陳詩舜建議，開立線上交易帳戶，半強迫讓自己持續定期定額，以把握低檔累積更多基金單位數，或是更省心的全程交由 AI 智能理財機器人，從挑選基金標的、監控、再平衡，自動調配出最佳投資組合，不管市場高低，竭力極大化獲利表現，極小化下檔空間。

不過，此次調查也發現到，有投資經驗者挑選基金時，採取 AI 智能理財機器人的比率偏低，不到一成的水準，陳詩舜分析，原因在於對新興數位工具的不熟悉及所需資金門檻偏高等，而富蘭克林的 AI 智能理財機器人，結合量化及演算法等科學分析，從而篩選出優質且多元的基金配置組合，又有真人客服可供諮詢，同時為解決投資人想擁有 AI 智能理財服務卻又有資金負擔的問題，自 7 月 1 日起，把單筆投資的最低金額從 5 萬元更降至 3 萬元起，同時新增每月定期定額 5000 元的投資選項，既符合不同類型與目標的投資人，對理財決策容易受市場干擾的投資人亦格外有幫助。