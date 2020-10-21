疫情+大選不確定 外資看貶美元

國際疫情持續嚴峻，加上美國總統大選將登場，包括渣打銀行、花旗銀行與摩根投信等外資機構皆一致看貶美元，渣打銀行更預測，美元指數未來 12 個月恐下跌 7%。

摩根投信表示，中長期角度來看，隨著美國債務赤字與國債持續攀升，加上聯準會降息，導致美元與他國貨幣利差逐漸收歛，在經濟成長優勢淡化等因素催化下，繼續貶值可能性仍大。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡也認為，美國預算與貿易雙赤字持續擴大，加上實質利率持續探底，將使投資資金與儲備貨幣轉向其他貨幣，進而推升英鎊、歐元與澳幣升勢。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，因應新冠疫情對經濟的衝擊，各國相繼推出財政與貨幣政策，其中聯準會主張低利率水準應延續至 2023 年、並改採平均通膨架構做為未來是否升息的依據後，此舉意味在資金環境不變的前提下，各國的財政政策將更形重要。

至於 11 月 3 日登場的美國大選，許長泰則說，美國經濟發展的趨勢不太會因總統大選而改變，預期 11 月大選前，國會通過新一輪財政刺激方案的可能性較低，但在大選結束之後，若美國還不能推出有效的財政刺激，將會增添第 4 季該國經濟成長的不確定性。

許長泰認為，全球經濟雖處於復甦軌道，但動能偏弱，在這樣的環境下，原油市場供過於求的狀況還會持續，油價可能會在每桶 40 到 50 美元之間擺盪；至於美元則受限於美國赤字攀高與經濟成長動能趨緩，恐將持續趨貶。

許長泰表示，「政治」、「政策」與「疫情」是未來全球經濟最大的變數，美國總統大選的結果若讓國會持續分裂，將增加總統施政與推出財政政策的難度；再者，若情擴大，也有可能增加各國再封鎖的可能性，就算疫苗研發順利，各國也還是要克服量產與配送的問題。所以，在未來很長一段時間內，全球經濟會在復甦過程中起伏不定。