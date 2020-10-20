〈中經院經濟預測〉經濟面支撐台幣偏強 匯市動態關注四大焦點

中華經濟研究院今 (20) 日上修我國經濟成長率 (GDP) 至 1.76%，對於近來強勢的台幣，中經院認為，台幣偏強主因經濟基本面支撐，匯市焦點後續須觀察美股和台股、主要區域貨幣走向及外資動態。

中經院指出，根據過去 20 年資料，台幣碰觸 28 元的機會不多，逢低仍有部分美元買盤進場，而近來台幣升值，主因為經濟基本面支撐，事實上，上半年外資證券投資共減少 210 億美元，但我國經常帳順差仍達 399 億美元，是史上最強，展望後市，台幣除了與美元指數連動，需關注美股、台股走勢，以及外資和主要貨幣動向等。

中經院也提到，當台幣兌美元匯率每升值 1 元，央行帳上就會出現 5000 億元的未實現匯損，而此影響央行繳庫。

此外，中經院認為，未來影響經濟成長仍有許多不確定性，包括新冠肺炎疫情、主要國家面對疫情的因應、重要國際議題與紛爭等。

中經院指出，不少已進入三期臨床試驗藥品因出現不良反應已暫停，且因北半球將進入秋冬，疫情發展仍有不確定性。

另一方面，各國多推出紓困與振興方案，導致今年各國政府的赤字占 GDP 比率平均約上升 9%，而全球公共債務規模預計將接近 GDP 的 100%，創歷史新高，無論是貨幣或財政政策等，都將使政府債務赤字高築，並導致債務違約等系統性風險、陷入政策彈性疲乏窘境。

對於將於 11 月舉行的美國總統大選，以及東亞、東歐、中南美洲近期的政經情勢發展等，中經院提醒，均對區域政治、經濟情勢穩定具有重要影響。