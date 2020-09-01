〈中經院發布PMI〉台8月PMI、NMI連2月擴張 V型反轉成形

中華經濟研究院今 (1) 日公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，呈現連續 2 個月擴張，續揚 1.9 個百分點至 56.0%；非製造業經理人指數 (NMI) 同步擴張，增至 59.4%，創 2014 年 8 月創編以來最快擴張速度，二大指數 V 型反轉儼然成形，景氣持續復甦可期。

PMI、NMI 以 50% 作為榮枯線臨界值，用以研判景氣狀況、產業趨勢及廠商信心。根據中經院調查，全體製造業經季節調整後，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用均呈現連續 2 個月擴張，其中，新增訂單指數為今年首次攀升至 60.0% 以上的擴張速度。

此外，供應商交貨時間已連續 10 個月呈現上升；存貨中斷連 2 月緊縮，轉為擴張。

六大產業中，有五大產業 PMI 均呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業 57.9%、電子暨光學產業 57.8%、食品暨紡織產業 57.4%、基礎原物料產業 54.9% 與化學暨生技醫療產業 54.5%。而電力暨機械設備產業 PMI 已連續 16 個月呈現緊縮，指數為 49.2%。

從「未來六個月展望」來觀察，PMI 指數中斷連續 6 個月的緊縮，續揚 4.2 個百分點至 53.5%，轉為擴張，顯示廠商對產業前景逐漸轉趨樂觀。

8 月 NMI 續揚 2.1 個百分點，來到 59.4%，再創 2014 年 8 月創編以來最快擴張速度。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用均持續擴張，供應商交貨時間則持續上升。

中經院指出，八大產業 NMI 全數呈現擴張，住宿餐飲業擴張速度最快，來到 73.6%，其次依序為資訊暨通訊傳播業 61.7%、金融保險業 60.3%、營造暨不動產業 58.5%、零售業 58.2%、批發業 56.6%、教育暨專業科學業 54.7% 與運輸倉儲業 54.0%。