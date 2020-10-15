〈楊金龍立院備詢〉1年內台幣匯率28元恐是新常態 建議傳產出口業避險

台灣央行總裁楊金龍今 (15) 日赴立法院財委會進行業務報告，對於立委質詢新台幣的議題，楊金龍再次回應，7 月到目前為止，台幣升值幅度與韓元大抵相當，至於外界預測台幣兌美元匯率 28 元可能是新常態，楊金龍坦言，一年內可能是對的，而匯率升值對傳產出口業者影響較大，高科技業相對不受影響，建議傳產業避險。

楊金龍表示，美國寬鬆貨幣政策短期內不會退場，外界預測 28 元可能是新常態，短期可能是對的，所謂短期先以 1 年看待，至於中長期則無法做明確預測。

另一方面，被立委問及是否與經濟部長王美花喝咖啡，楊金龍回應，王美花是央行的常務理事，「會一起開會也會交換意見，在行政院也有碰頭機會，對於台幣議題已交換過意見」。

楊金龍進一步說明，國內產業已趨於兩極化，台幣升值對傳產業衝擊較大，央行除了持續關注匯率變化，建議廠商進行避險，同時，經濟部也頗贊同協助傳產出口業者的看法。

另外，對於立委質疑楊金龍有多項政策都是「彭規楊隨」，但前總裁彭淮南兌新台幣的 28.5 元防現卻是「彭規楊破」，楊金龍對此回應，立法委員的預測，或是自身在立委對外談話預測，都會影響市場。

楊金龍再次強調，預測匯率不是一件非常容易的事情，尤其受到美元走勢影響，只能說是由供需決定，但央行會維持匯率穩定、維持市場秩序。