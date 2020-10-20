〈記憶體整併潮〉價格走穩有助模組廠獲利

SK 海力士將買下英特爾 (Intel)NAND Flash 事業，群聯 (8299-TW) 認為，市場將更健康，供應商在價格與供貨策略上都會較穩定，有利推升下游客戶採購產品意願，在價格走穩下，有助模組廠獲利表現。

記憶體價格牽動市場需求，若價格盤跌，將使買盤趨於保守觀望，終端需求因此轉弱，導致原廠庫存水位增加。不過若上游原廠價格回穩，有助提升下游買盤備貨需求，將可挹注模組廠營運動能。

在原廠供貨價格趨穩下，有助推升下游模組廠獲利，包括群聯、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW)、宜鼎 (5289-TW)、創見 (2451-TW) 等，將因此受惠。

SK 海力士買下英特爾 (Intel)NAND Flash 事業後，韓廠在 NAND Flash 市占率將突破 5 成、達到近 55%，擁有市場價格話語權，在產業秩序好轉下，未來價格競爭壓力趨緩，將有利價格持穩表現。

群聯董事長潘健成則指出，長期來看，對群聯一定是好事。

另外，群聯目前主要供應商包括鎧俠、美光、WD、SK 海力士與英特爾，群聯指出，兩家廠商整併對產業影響不大，短期不會有太多變化，目前 NAND Flash 供應商就有 6、7 家，是百家爭鳴局面。

群聯表示，長期來看整併會使市場越趨健康，供應商在價格與供貨策略上，都會較為穩定，在價格相對穩定下，也有利下游客戶採購產品意願。