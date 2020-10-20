【百達投顧】疫後生活找商機 智慧城市題材滿滿

疫情造成消費習慣與生活模式改變，百達投顧指出，線上支付、電子商務、智慧家居、智慧交通與相關基礎建設是最能夠受惠新生活型態的主題，且相關議題與每個投資者皆息息相關，投資人可以運用自己對於驅勢的觀察，來判斷市場成長性是否仍在。概括而言，這些議題都不脫離智慧城市的投資範疇，建議投資人可以「投資在你知道的事」，趁早布局相關題材。

在生活中尋找商機 投資在你知道的事

城市化並非新話題，為何智慧城市的投資題材會在近期爆發？關鍵在於機器人與人工智慧的技術成熟，從工廠內的應用與研究室內的研發走入城市來，另一方面，企業也積極擁抱智慧來打造競爭優勢，成為破壞式創新浪潮下的贏家。

智慧城市的投資機會在身邊俯拾即是，而且與疫情後的變化息息相關。像是在家工作的趨勢，使得民眾更願意往郊區搬移，加強了智慧城市的新生活方式。從 Google 搜尋就可以發現，全球民眾在「外送」與「居家整修」這兩個關鍵字隨著在家的時間增長，搜尋狀況也提高。就智慧城市的投資範疇來看，在家工作能夠帶動線上支付、電子商務、智慧家居等應用的提升。

另外，人們的消費習慣也在改變，Statista.com 的數據就顯示，線上銷售網站的到訪次數從 2020 年 1 月的 160 億，提高到疫情後 2020 年 6 月的 220 億次。線上銷售的趨勢增強，相關價值鏈也會隨之受惠，例如電子商務高度仰賴物流，運輸與智慧倉儲就會出現關鍵性的改變。

當前焦點：數位支付、智慧交通、基礎建設

從截至 2020 年 8 月的投組來看，當前智慧城市最主要的投資焦點在於數位基礎建設、移動解決方案與傳統基礎建設。所謂的數位基礎建設包含數位支付、物流設備、5G、智慧電網等；移動解決方案則包含大眾運輸、高速公路與停車場等；傳統基礎建設則為水資源、照明、廢棄物處理的改善等。

百達資產管理最新主題投資 - 智慧城市

百達資產管理一向以主題投資著稱，自 1995 年就開始發展主題股票投資，截至 2020 年 8 月，累積規模已經高達 530 億美元，旗下共有 41 位投資專家，發展出 14 項策略。

每項主題投資策略背後都具有不同的長期大趨勢支撐，智慧城市為幾個大趨勢（Megatrend）的交會點，包含人口發展、經濟成長、永續性與科技發展。