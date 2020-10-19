【安聯投信】風險情緒改善 美股資金動能轉強

雖有紓困方案不確定性影響，但在 iPhone 新機發表及美國正面經濟數據提振下，全球股市漲多跌少。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除已開發歐洲股市呈資金淨流出狀態外，包括美國、亞洲不含日本、拉美及全球新興市場等皆迎來資金淨流入，其中美股淨流入資金來到 59.68 億美元，居全球股市之冠。

安聯投信表示，美國兩黨對於紓困法案遲未達成共識，甚至傳出於大選前出爐機會降低，影響市場情緒；但因本周蘋果發布 5G iPhone 新機提振科技股，加上商務部公布的 9 月美國零售數據大幅優於前期及預期值，美股主要指數包括道瓊、標普及那斯達克等單周皆收漲，風險情緒在謹慎中仍帶有樂觀。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，以美股為首的風險性資產在 9 月內呈現修正震盪格局，但分析相關原因，主要受到過去數月以來大幅上揚的漲多壓力，以及進入總統大選前 2 月內不確定性增加等因素影響，拉長時間來看，美股如標普 500 指數於第三季內仍有 8% 左右成長，仍依循經濟復甦方向穩步向上。

進一步分析美國主要風險資產，謝佳伶表示，以美股及美國可轉債來說，9 月中包括原物料、必須消費及工業等受惠經濟持續復甦表現較佳，其中資本財、航太、零售及物流運輸等族群也有不錯表現；與此同時以科技股為例的大型成長股因為過去數月漲勢猛烈面臨漲多及獲利了結壓力，則呈拉回休息格局。

在高收益債方面，謝佳伶指出，近來美國高收益債違約預期值整體持續自 3 月高點調降，且在政府政策支持下企業籌資狀況穩定，多數發債為在融資用途，且殖利率仍優於公債，相對具吸引力，建議聚焦較如 B、BB 級等較優質債券提高穩定性，產業方便則可關注健康醫療、汽車、支援服務及房地產等。

謝佳伶指出，雖然從基本面來看，在企業獲利與經濟復甦方向不變的前提下，後市展望仍偏正向，但受到包括美國總統大選、美中衝突及疫情等不確定性影響下，仍須提防隨時出現的陣風為市場帶來震盪，此時建議可將包括美國股票、可轉債及高收益債組合為多重資產，藉由相關資產包括成長、息收及彈性轉換等特性，及時應對隨時快速變化的市場情緒。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢仍維持區間震盪，不同類股快速輪動，如前波以替代能源較為強勢，然後由相對低檔的股票接棒反彈，並無一段較長時間的明確強勢股；從資金來看，上周外資交易量較前一周為清淡，一周小幅賣超約 84 億元。

從題材來看，廖哲宏指出，市場對於 iPhone 銷售量並未賦予太多期待，但由於累積了對 5G 的升級需求，故也有望帶動超過過去正常換機需求，預期相關零組件等題材股有望受惠。往後觀察，美國統大選與疫情變化仍是目前對市場影響較大的兩個主要變數，若選後政權移轉不太順利或疫情明顯失控，有可能成為衝擊市場的灰犀牛事件，短線上台股可能仍將維持震盪格局。

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