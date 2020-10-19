【安聯投信】市場謹慎樂觀 三大債市持續吸金

美國新紓困方案未有突破進展，但最新經濟數據仍正向，市場風險情緒謹慎樂觀。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債三大債市持續迎來資金淨流入，其中投資級債受惠市場部分避險情緒，淨流入資金較前一周再為提升，來到 86.5 億美元

安聯投信指出，近來美國經濟數據表現正向，首先因食物價格出現上漲，美國 9 月份生產者物價指數升幅高過預期，為 3 月以來首度轉正；其次則是 16 日公布的美國零售數據月增 1.9%，明顯優於預期的 0.7% 與前值，顯示經濟基本面持續朝向復甦。但隨著逐漸靠近總統大選，共和民主兩黨在新一輪紓困法案上持續未有共識，加上部分疫苗藥物進程卡關，以及歐洲疫情似有升溫之勢，仍提高市場避險情緒，進而帶動公債及投資級債行情。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，在漲多獲利了結壓力、美國總統大選不確定性影響下，風險資產於 9 月份表現較前幾個月弱勢，包括美股標普 500、道瓊等指數皆有 3-4% 跌幅，同期間內美國 10 年期公債則相對有撐，顯示在多空紛雜訊息影響下，部分資金仍青睞避險性資產，減少可能遇到的波動。

謝佳伶指出，相較於股市等風險性資產，公債雖走勢相對穩定，但在資金持續大量流入下殖利率已被壓低；舉例來說，美國 10 年期公債殖利率自今年疫情影響跌破 1% 後，近來多在 0.5-0.7% 間遊走，不但能提供的收益有限，較長的存續期（接近 10 年）也使其投資人需承擔較多在此期間內可能發生的價格波動風險。

謝佳伶表示，相較與公債，高收益債不但因具有明顯較佳的殖利率，受到追求收益的投資人歡迎，也因較公債更貼近市場風險情緒，可在市況轉正面時更有效的捕捉成長契機，在風險追求與趨避特性上，位於相對平衡的位置。謝佳伶進一步指出，在選擇高收益債時若可選擇已開發市場（如美國）之企業債，並將平均存續期控制於較短的２年左右，及挑選達 BB 以上評等的券種，也有望控制持有期間可能遇到的信用及存續期利率風險，為在傳統避險債券外資金避風的優選之一。

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