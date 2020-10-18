〈新台幣28成常態〉海外基金勿輕言贖回 三招避免賺利差、賠匯差

新台幣強升，不少境外基金投資人擔心，以美元計價的海外基金會出現匯兌損失，業者表示，投資人千萬不要因為計價幣別的迷思就輕言贖回，以免「錯殺忠良」，反而建議投資人平常就可透過「買進美元鎖價位」等 3 招，避免「賺了利差、卻賠了匯差」。

一般投資人會有個迷思，因應台幣升值的基金投資策略，應該就要「增持台幣部位，並減碼弱勢貨幣國家的基金」，不過，業者解釋，無論是美元或新台幣計價的新興市場基金，由於持有的標的都是各個新興市場的股票，因此真正影響到基金淨值的，是這些個股的股價表現以及各國的貨幣強弱，至於基金的計價幣別，相對重要性就低得多，所以千萬不要因為新興市場基金是以美元計價，就誤以為必然會受到新台幣升值影響產生匯損而大舉殺出。

業者表示，投資境外基金只要有一個最重要的正確觀念，就是必須承擔匯率風險，因此投資人平常就可以透過 3 招，在投資海外基金時降低匯損風險，分別為：

1. 買進美元鎖價位

如果只選擇美元來進行境外基金投資，最好開立一個外幣帳戶，並在新台幣相對強勢時，增加美元帳戶資金，這樣一來，等於長期鎖住美元價位，並可降低持有美元成本。

2. 以美元帳戶做海外基金買賣

投資海外基金時，若用新台幣帳戶進出，等於每次買賣都要將台幣換成外幣，承擔匯率風險。若改以美元帳戶買進與賣出，不需要轉換貨幣，就不受匯率波動影響。

賣出基金後，可以將資金停留在美元帳戶中，等到下次需要投資時再動用。若是真正有台幣資金需求時，可以等待新台幣偏向貶值時，再將需要金額換回新台幣。

3. 可考慮貨幣避險計價類別基金

買進非美元地區基金時，可以選擇美元避險計價幣別。例如，大多數歐洲股票、債券基金，以歐元計價，大多數日本基金以日圓計價，然而過去幾年歐元、日圓持續貶值，投資日歐股市基金呈現賺到股價、賠掉匯差。因此，較好的做法是，選擇美元避險計價幣別，原則上還是持有美元，但該基金在進行非美元貨幣投資時，會有匯率避險操作，如此也可以降低匯率風險。

整體來說，新台幣強勢升值，投資海外基金時若想要降低匯損，最重要的不是預測匯率，而是用美元去投資全世界，同時，盡量在新台幣強勢、美元弱勢時，趁便宜去換取較多的美元，鎖住匯率風險，建立這個觀念，是投資海外基金的不二心法。