〈新台幣28成常態〉挑強勢市場搭配美元避險 投資海外基金兩招抵銷匯損風險

在熱錢追捧下，新台幣今年以來升勢銳不可擋，對於持有外幣資產的人來說，此時獲利了結恐讓匯損吃掉獲利報酬，建議可趁新台幣升值時逢低換匯，並挑選獲利報酬較高的市場，搭配美元計價避險，降低潛在的匯損風險。

中央銀行總裁楊金龍日前公開表態，新台幣匯率 28 元將成半年、一年內的新常態，對於持有外幣資產的投資人來說，此時換匯相對較不划算，但如果能逢低換便宜美元，並挑選有成長潛力的市場與基金投資，則可抵銷新台幣升值衍生的匯損風險。

以目前市況來說，美國總統大位花落誰家是左右市場的最大關鍵，富蘭克林證券投顧表示，市場投資人最不願面對的情境就是不確定性，因此總統大選若產生爭議性的結果恐導致在結果釐清前，市場將面臨較大的震盪壓力，建議投資人可採取多元布局策略，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投資組合可能的波動程度。

富蘭克林證券投顧指出，即使短線市場震盪，但並不妨礙股市中長線多頭格局，投資人反而可利用總統大選前後可能出現的股價波動，作為以具吸引力價格佈局美股、科技與生技產業，以及新興亞洲市場高品質公司的投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業具高利潤率且資產負債表強勁，是少數有淨現金的產業，在數位轉型等結構性題材撐腰下，科技產業長線成長潛力佳。

法盛資產管理全球市場策略部門主管杜韋珂（Esty Dwek）指出，不論誰勝出，市場仍難逃波動走高，至於談判陷入停滯的振興方案，預期最終仍會過關，原因在於聯準會的支持不會鬆手，也會有大量的現金等著進場，因此即使未來三周市場持續波動，在這三大支撐並未改變之下，將對市場發揮助益。

杜韋珂指出，目前市場對於振興方案相對樂觀，並普遍看好拜登的領先優勢，到了 11 月 4 日大選結果揭曉，最後如果由民主黨獲勝，預期 2021 年將會有大量的財政支出。至於振興方案要等到明年，屆時美國的經濟成長前景預期要比歐洲為佳。