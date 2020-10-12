台幣狂升金控獲利縮水 台新金唯一單月成長 15家金控前9月賺破3000億元

15 家金控今 (2020) 年 9 月獲利全數出爐，由於 9 月股匯市波動劇烈，加上股息入帳進入尾聲，金控獲利明顯較前月下滑，只有台新金 (2887-TW) 唯一單月逆勢成長，不過，15 家金控前 8 月合計大賺億元，花三季時間就突破 3000 億元大關、達 3039.98 億元。

15 家金控中，前 9 月獲利較去年同期成長者，包括富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)、國票金 (2889-TW) 及日盛金 (5820-TW) 等 5 家金控，其中富邦金年增 27% 最大、國泰金也年成長 23%，其餘 3 家也都有一成以上的年增率，成為所有金控合計獲利連兩個月較去年翻紅的主因。

富邦金 9 月匯損 57 億元 單月稅後純益縮至 41.01 億元

富邦金自結 9 月稅後純益 41.01 億元，比起 8 月稅後純益 132.71 億元，大幅月減 69%，主要是新台幣在 9 月狂升 4 角，導致富邦人壽儘管處分投資部位的實現獲利約 47 億元，但是仍付出了不含避險成本的匯兌損失約 57 億元的代價，累計前 9 月不含避險成本的匯兌損失約 133 億元，等於 9 月的匯損對前 9 月的匯損占比就高達 42%，拖累富邦人壽 9 月稅後純益僅有 22.37 億元，比起 8 月的稅後純益 99.1 億元大縮水，不過，比起去年同期還是年成長 27%。

雖然富邦金 9 月獲利較前月衰退，但是若看富邦金前 9 月表現，還是繳出稅後純益 681.05 億元的佳績，不但較去年同期成長 27%，每股純益 (EPS) 為 6.37 元，再度創下歷史新高紀錄，穩坐金控累計獲利與 EPS 雙冠寶座。

且截至 9 月底，富邦金控合併淨值近 6600 億元，富邦人壽合併淨值超過 4000 億元，為歷年同期最高。此外，富邦人壽 9 月外匯價格變動準備金收回約 30 億元，9 月底餘額為約 94 億元。

台北富邦銀行 9 月稅後純益 14.78 億元，淨利息收益維持穩定。累計前 9 月稅後純益 153.87 億元。北富銀 9 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 730%。

國壽 9 月增提 20 億元外匯準備金 國泰金前 9 月獲利首度突破 600 億元

國泰金在新台幣強勢升值、股票市場波動劇烈下，子公司國泰人壽 9 月增提了 20 億元外匯準備金，是今年第四度增提，四次共增提 70 億元，但國壽 9 月單月稅後還是賺 25.4 億元，累計前 9 月稅後純益 448.1 億元，亦創國壽成立 57 年來新高，較去年同期成長 46.6%。

也推升國泰金控 9 月單月稅後純益賺 46.8 億元，雖然也是比 8 月 127.9 億元大減，但仍拿下 9 月單月金控獲利王，累計前 9 月稅後純益 643.7 億元，是國泰金成立以來首度跨過 600 億元大關，較去年同期成長近 23.5%。

國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，9 月 FYP 金額為 127 億元、FYPE 金額為 35 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。而國泰世華獲利穩健成長，9 月稅後純益 19.0 億元，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金 Q3 獲利比 Q2 翻倍 元大金前 3 季獲利年成長 13%

中信金 (2891-TW) 自結 9 月單月稅前盈餘為 47.29 億元，稅後純益為 41.84 億元，累計前 9 月稅前盈餘 439.65 億元，合併稅後純益 361.26 億元，每股稅後純益（EPS）為 1.80 元。中信金表示，9 月份整體動能表現穩健，但因股息入帳高峰已過，才使金控 9 月獲利較 8 月下降。

若以單季來看，中信金控第三季稅後純益為 169.49 億元，較第二季增加 99.32 億元，大幅成長 142%。中信金表示，除了第三季為現金股利旺季挹注獲利外，金控獲利動能隨新型疫情趨緩而回穩，財富管理手續費更較前一季成長超過 3 成，銀行及保險二大獲利引擎在第三季也都有穩健的表現；加上擺脫新加坡興隆踩雷陰霾，都是讓第三季獲利大幅翻倍的因素。

各子公司部分，中國信託銀行累計前三季稅後純益為 214.55 億元，今年獲利雖因疫情及降息而受到影響，但核心業務動能維持良好，銀行存放款業務及財富管理業務持續穩健。台灣人壽因投資收益佳，累計前三季稅後純益為 159.08 億元，較去年同期成長 14%，獲利表現良好。

元大金 (2885-TW) 自結 9 月單月稅後純益 16.25 億元，累計前三季稅後純益 195.75 億元，比去年同期成長 13%，累計 EPS 為 1.61 元。元大證券 9 月單月獲利 10.32 億元，是今年自 5 月以來，連續四個月單月賺超過 10 億元，累計前三季稅後純益 96.67 億元，推升元大金獲利持續攀高，前三季獲利已經達到去年全年獲利的 95%，下個月即可望突破 200 億元大關續創新高。

兆豐金前 9 月獲利年衰退 16.7% 新光金 9 月賺不到 10 億元

兆豐金 (2886-TW) 自結 9 月稅後純益 18.85 億元、前 9 月稅後純益僅 189.5 億元，與去年同期的 227.5 億元相比，衰退達 16.7%。核心子公司兆豐銀行 9 月單月稅後純益僅 16 億元，拖累金控 9 月稅後賺不到 20 億元、僅 18.85 億元，主要原因包括央行降息縮減利差、兆豐銀提供大量紓困方案，使 9 月份利息淨收益較去年同期大減 34 億元所致。

新光金 (2888-TW) 自結 9 月稅後純益 9.37 億元、年減 34.1%，前 9 月稅後純益 176.91 億元、年減 6.9%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.38 元。新光金 9 月獲利動大減，主因核心子公司新光人壽 9 月匯兌成本大增，新壽 9 月動用外匯價格變動準備金來沖抵匯兌損失的金額有 19 億元，外匯價格變動準備金餘額 9 月底降至 43 億餘元。

玉山金前 3 季獲利年減逾一成 第一金前 9 月獲利年減 13%

玉山金 (2884-TW) 自結 9 月單月稅後純益 12.03 億元，累計前三季稅後純益 139.54 億元，較去年同期減少 11.6%，累計 EPS 為 1.11 元。玉山金控衰退主因來自子公司玉山銀行，玉山銀 9 月稅後純益 10.43 億元、較 8 月衰退 14.9%，累計前三季稅後純益 129.58 億元，則較去年同期減少 16.5%。玉山金表示，玉山銀因放款增加，依規定正常放款亦需提列備抵呆帳，現階段資產品質穩健。

玉山金另兩家子公司玉山證券與玉山創投，因基期較低今年成長顯著，其中，玉山證券累計稅後純益成長 77.4%，玉山創投累計稅後純益成長 282.6%。面對市場變化，玉山金表示，將持續聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。

第一金 (2892-TW) 自結 9 月稅後純益 11.01 億元，較前月大減 27%，累計前 9 月稅後純益 133.77 億元、年減 13%，累計每股稅後純益 (EPS)1.04 元。第一金表示，核心子公司一銀淨利息與手續費同步成長，其中淨利息收益 24.85 億元、手續費收益 6.32 億元，分別較前月增加 3%、10.8%，但金融投資受資本市場波動影響，導致交易利得降至 3.4 億元、月減 57.9%。

台新金前 9 月獲利年減 1.3% 國票金前 3 季獲利創 15 年同期新高

台新金自結 9 月自結稅後純益 16.03 億元，為 15 家金控中唯一單月逆勢成長的金控，累計前 3 季稅後純益 117.6 億元，年減 1.3%，累計每股稅後純益 (EPS) 0.96 元。台新銀行 9 月稅後純益 10.28 億元，較去年同期成長 34%，本月核心業務獲利動能持續穩健，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期成長。資產品質維持穩健，截至 9 月底逾放比為 0.16 %，備抵呆帳覆蓋率為 839.01%。

不過，台新證券 9 月稅後虧損 0.20 億元，主要是 9 月國際證券市場行情波動，增提公司營業證券評價損失所致，惟公司經紀業務市佔率續創新高；累計前 9 月稅後純益達 5.23 億元，較去年同期增加 1.56 億元。

合庫金 (5880-TW) 自結 9 月單月稅後純益 12.48 億元，累計前 9 月稅後純益 123.86 億元，年減 6.29%。合庫金強調，9 月利息、手續費收益表現持平，提存呆帳也較前月減少，單月提存僅 3 億元，主要是金融市場波動，導致評價減損，導致獲利衰退。

國票金 (2889-TW) 自結 9 月稅後純益 2.27 億元，前 3 季累計稅後純益 24.67 億元，創 15 年來同期新高紀錄，年成長達 16.09%，每股稅後純益（EPS）0.85 元。子公司國際票券前三季累計稅後純益 21.89 億萬元，EPS 為 1.34 元。國票證券累計稅後純益 8.44 億元，EPS 為 1.06 元。

永豐金前 9 月獲利年減 3.13% 開發金前 3 季獲利年減 17.7%

永豐金 (2890-TW) 自結 9 月合併自結財報，稅後盈餘 10.02 億元，稅後 EPS 為 0.09 元。前 9 月稅後盈餘 92.46 億元，年減 3.13%，稅後 EPS 為 0.82 元。其中主要子公司永豐銀行 9 月稅後純益 10.12 億元，累計 1-9 月稅後純益 76.39 億元；永豐金證券 9 月稅後純益 1.44 億元，累計 1-9 月稅後純益 19.57 億元。

開發金 (2883-TW) 自結 9 月稅後純益 9.40 億元，累計今年前 3 季稅後純益 87.91 億元，年減 17.7%，每股純益 0.60 元。開發金控發言人張立荃表示，因美股修正及中秋連假前觀望氣氛轉濃，9 月份資本市場呈現區間整理且成交量能縮減，除直接投資獲利動能略受影響，整體業務營運仍維持穩健。

各子公司部分，凱基銀行 9 月獲利主要為利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資，9 月稅後純益 3.46 億元，累計 1-9 月稅後純益 29.13 億元。凱基證券整體營運動能保持穩健，合計稅後獲利 5.22 億元，累計 1-9 月稅後純益 55.90 億元。

中華開發資本因資本市場修正整理影響部分投資部位評價表現，9 月稅後虧損 0.68 億元，累計 1-9 月稅後虧損 9.53 億元。

中壽 9 月單月稅後純益 10.49 億元，較去年同期大幅成長 59%，經營績效亮眼，推升前三季稅後純益達 148.4 億元，較去年同期成長 15%，創下歷史同期新高，每股稅後純益達 3.32 元，ROE(股東權益報酬率) 為 13.4%。

華南金 (2880-TW) 自結 9 月合併稅前淨利為 10.83 億元、合併稅後純益為 9.03 億元；累計合併稅前淨利 68.70 億元、合併稅後純益為 49.29 億元，每股稅後純益為 0.38 元，每股淨值為 14.39 元。