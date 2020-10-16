中國名創優品在美IPO 首日收漲4.4%

中國的生活雜貨品牌「名創優品」(Miniso)(MNSO-US)，15 日 (週四) 在美國掛牌上市。開盤價 24.4 美元、較發行價的 20 美元上揚 22%；首日股價收漲 4.4%，每股收在 20.88 美元。

名創優品的商標設計及店面裝潢，與日本快時尚品牌 UNIQLO(優衣庫) 高度類似。在店內陳列的化妝品、加工食品，以及小家電等，也與日本無印良品的商品種類接近。還有在商品價格的設定方面，則是類似日本百圓商店大創 (Daiso) 的親民作法。

根據名創優品的招股書內容，截至 2020 年 6 月 30 日止，該公司在 7 年時間於全球超過 80 個國家地區，共擁有超過 4200 家的門市。

此次 IPO 共發行 3040 萬份美國存託股票 (ADS)、募資逾 6 億美元，以發行價計算市值逾 60 億美元。

當前美、中關係惡化，即使在美國當局加強監視的情況下，全球資金仍湧入美國，也不斷有中國企業選在美國上市。

根據美中經濟與安全審查委員會 (USCC) 在 10 月上旬所公布的報告，約有 220 家中國企業在美國上市。從去年 2 月開始，增加約 60 家。而在今年 4 月爆發財務造假的瑞幸咖啡，也於 6 月時從美國那斯達克下市。