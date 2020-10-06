IPO火熱 中、港今年募資規模可望分居一、二

萬眾矚目的螞蟻集團 IPO 即將在十一長假結束後於中、港兩地進行路演。螞蟻集團上市有機會創下全球最高 IPO 紀錄，規模介於 300 億美元～350 億美元間，這驚人的募資金額有助於鞏固上交所今年全球 IPO 龍頭的地位，而港交所也有機會竄升至第二的位置。

今年以來隨著中概股回流及中國資本市場改革開放，前三季中、港兩地已經領跑全球 IPO 市場。

根據安侯建業最新發布的報告顯示，截至 9 月 22 日，上交所、港交所和深交所 IPO 融資金額在全球的排名分別為第一、第三和第五，募資總額分別為 382 億美元、234 億美元和 105 億美元。

(圖片: AFP)

在 A 股市場中，以新一代資訊技術、高階設備等六大產業為主導的科創板成為 A 股 IPO 募資熱區。數據顯示，今年前三季科創板上市公司募資總額佔 A 股市場總額約 53%，其中以 7 月在科創板上市的中芯國際規模最大，金額達到 532 億人民幣。

另一方面香港市場則受惠於在美國上市的中概股回歸。今年前三季有 7 家中概企業回到港交所二度上市，佔香港新股上市融資總額近 50%，當中以京東、網易兩家企業在港股市場募資金額排名最高，分別為 300 億港幣及 210 億港幣。

安侯建業指出目前仍有超過 200 家公司正在科創板準備上市，因此預計科創板將在今年剩下的時間繼續推升 A 股 IPO 市場規模。而香港市場在今年接下來的時間也會受惠於更多中概股的回歸。



至於企業考量要在哪上市，中國與香港各具優勢，中國方面上交所為紅籌企業 (註冊地在中國境外、主要營運活動在中國境內的企業) 於科創板發行 CDR 大開放便之門。

而香港也不遑多讓，現在中概股回歸香港做二度上市的流程已經簡化，最快四、五個月內就可在香港掛牌上市，對企業來說十分便捷，相較於中資企業選擇在科創板上市所需時間更短。

因此如果中概股想要在短期間內回歸大中華地區的市場香港是有優勢。另外香港是國際金融中心，在港股上市的企業在國際市場能見度更高。

只是如果想要有更高估值的企業，選擇 A 股市場掛牌會享有更高本益比。因為相較香港資本市場而言，A 股法人比重仍低，市場更投機。香港市場則因為屬於法人市場，相對更理性看待企業估值。

不過安侯建業認為科創板的開放並不會對香港資本市場形成太大的競爭壓力，因為香港有其優勢所在，且港交所已經開始轉變，不斷努力吸引新經濟類型的企業赴港掛牌。

